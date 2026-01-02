Gasolio agricolo, procedure più semplici e tempi ridotti

«Dal 1° gennaio è possibile presentare la richiesta per il carburante agricolo agevolato con una procedura più semplice, più veloce e più vicina alle reali esigenze delle aziende». Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, annunciando l’avvio delle domande per il 2026. Un passaggio atteso dal mondo agricolo che quest’anno, si legge in una nota “arriva con importanti semplificazioni amministrative, frutto di un lavoro di ascolto e confronto avviato dagli uffici regionali con gli utenti. Attraverso un questionario rivolto direttamente agli operatori, sono state raccolte segnalazioni e criticità che hanno consentito di snellire la procedura, eliminando passaggi inutili e riducendo i tempi di attesa. Le modifiche introdotte sul portale SIARB rendono il sistema più funzionale e accessibile, migliorando l’organizzazione del lavoro agricolo e contribuendo alla continuità delle produzioni.” «Meno burocrazia significa più tempo per lavorare e produrre – sottolinea l’Assessore Cicala –. L’obiettivo è mettere gli agricoltori nelle condizioni di operare con maggiore efficienza, senza appesantimenti amministrativi, valorizzando il dialogo diretto tra istituzioni e territorio. Un settore primario più efficiente non produce benefici solo per chi lavora nei campi ma per l’intera comunità regionale: dalla tutela del territorio alla stabilità dei prezzi, fino alla sicurezza alimentare. Ogni azione messa in campo in agricoltura ha ricadute positive su tutti i cittadini della Basilicata».

