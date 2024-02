Garanzie , con un accordo, per i lavoratori Ferrosud Mermec

Si tratta di un addendum, un appendice a quanto concordato nei mesi scorsi per il futuro dei lavoratori della ex Ferrosud, che potranno lavorare con la nuova realtà Mermec Ferrosud, che ha rilevato l’azienda, grazie a un percorso formativo finalizzato al loro impiego. A darne notizia l’assessore regionale alle Attività Produttive, Michele Casino, che ha sottoscritto l’addendum al termine di un confronto tra le parti svoltosi a Matera. C’è un termine massimo, luglio 2024 per l’assunzione. E questo è un dato da rispettare.

Potenza, 23 febbraio 2024

Accordo Ferrosud, firmato l’addendum a sostegno dei lavoratori

Questa mattina, presso gli uffici regionali di Matera, l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Basilicata Michele Casino ha sottoscritto un addendum all’accordo Ferrosud del 22 febbraio ’23 con il Commissario straordinario Ferrosud S.p.a. in A.S. Antonio Casilli, i rappresentanti del Consorzio Stabile MER MEC Ferrosud S.r.l., della Mer Mec S.p.A., le Segreterie territoriali delle OO.SS. e le RSA della FERROSUD S.p.A. in A.S.

“Il nostro impegno a sostegno dei lavoratori prosegue – ha dichiarato Casino – in un clima di dialogo con tutte le parti sociali. Nel confermare le pattuizioni dell’Accordo siglato lo scorso anno, che prevedeva l’assunzione di 64 lavoratori da parte del Consorzio Stabile Mer Mec Ferrosud S.r.l., abbiamo inteso integrarlo con alcune disposizioni a maggiore tutela dei lavoratori collocati in Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Gli stessi continueranno a frequentare i percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione lavorativa da parte del Consorzio e/o dalle società ad esso consorziate. A tal fine – ha sottolineato l’assessore – il Consorzio ha ribadito e confermato la propria disponibilità a differire il termine ipotizzato per l’assunzione dei lavoratori stessi, come peraltro già previsto dal punto 7 dell’Accordo del 22 febbraio 2023, entro e non oltre il mese di luglio 2024, sempre subordinatamente al positivo esito del suddetto percorso formativo e ciò indipendentemente dall’intervenuta cessazione dei rapporti di lavoro e dell’avvenuto collocamento in NASpI. Se dovesse manifestarsi la necessità in base alle esigenze tecnico, produttive ed organizzative in coerenza con le competenze e professionalità in essere, si potrà procedere ad un inserimento anticipato. Ringrazio ancora una volta – ha concluso Casino – le sigle sindacali, le parti datoriali e la Mer Mec per la serietà con cui stanno portando avanti l’accordo Ferrosud”.