Di seguito una nota del deputato di Forza Italia, Michele Casino indirizzata alla ministra Azzolina.

“Il ministro Azzolina, in mancanza di una data certa per il rientro a scuola, ha illustrato i possibili scenari per garantire la corretta conclusione dei cicli di istruzione e il massimo rigore nello svolgimento degli esami di maturità agli studenti che si preparano a questo importante evento.

Noi sollecitiamo al governo e il ministro dell’Istruzione a chiarire quanto prima i dettagli sui tempi e gli strumenti che il governo intende mettere in campo perché tutto proceda nel modo più consono e auspicato.

Se lo strumento della didattica online in alcune regioni sembra funzionare bene, in altre ci sono famiglie in forte difficoltà, non solo per mancanza di un adeguato segnale Internet ma anche per la semplice mancanza di computer.

Riteniamo, dunque, urgente stanziare adeguate risorse per colmare questo gap, ma bisogna farlo ora, non domani.

Non vorremmo ritrovarci, il giorno dello svolgimento degli esami, in un disastro sullo stile della gestione del portale Inps.

Il diritto all’istruzione è garantito dalla nostra Costituzione e tutti gli studenti devono essere messi in pari condizioni.

Il governo ed il Ministro agiscano ora, non si può perdere altro tempo”.

Lo dichiara in una nota Michele Casino, deputato di Forza Italia.