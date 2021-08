Ancora un sollecito, indirizzato alla Provincia di Matera e al Prefetto, per la rimozione dell’ex distributore di benzina allo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico. Ad inviarlo lo scorso 27 agosto il sindaco di Garaguso Francesco Auletta, . “ Sono ritornato a riscrivere” ha spiegato il primo cittadino “ agli organi di competenza affinchè si possa definitivamente sistemare l’area dello scalo con la rimozione della pompa di benzina ormai in disuso da oltre 10 anni. Già nel 2015 un sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Matera certificava lo stato di abbandono della pompa di benzina. Ho investito negli anni a seguire gli Enti di competenza in primis la Provincia di Matera proprietaria del suolo dove insiste il distributore, per poi di recente rivolgermi all’assessore all’ambiente della Regione Basilicata Gianni Rosa il tutto senza avere nessun riscontro. Lo scorso 12 luglio un sopralluogo del responsabile della Polizia Locale dottor Antonio Becci ha constatato che tale stato di abbandono oltre che rappresentare un danno ambientale è un pericolo per la circolazione stradale in quanto vengono effettuate manovre di autobus di linea. Lo stesso ha effettuato degli accertamenti per risalire al proprietario degli impianti senza però trovare alcun riscontro. E’ impensabile che ad oggi questo problema non ha trovato soluzione per una zona baricentrica di un intero comprensorio. Gli sforzi messi in campo sia dall’Amministrazione comunale che dalla Diocesi di Tricarico per ridare slancio e decoro ad un punto di riferimento per molte comunità si infrangono quando lungaggini e burocrazia bloccano processi di sviluppo. Ritengo che non si possa più attendere oltre e rinnovo l’accorato appello a sua eccellenza il Prefetto di Matera di convocare un tavolo con tutti gli Enti Interessati ad iniziare Provincia Non si tratta di fare un favore o un regalo al Sindaco di Garaguso ma è un obbligo di legge che va adempiuto con celerità senza tergiversare ancora. Siamo alla vigilia dell’ apertura delle scuole e allo scalo arrivano decine di autobus e autovetture per la Scuola Agraria e per Potenza e Matera così come è un nostro obbligo garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.