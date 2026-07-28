Garaguso non dimentica: una giornata dedicata alla memoria, al coraggio e alla libertà

Memoria come patrimonio collettivo. È questo il filo conduttore di “Garaguso non dimentica – Storie di coraggio, memoria e libertà”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Garaguso APS in programma oggi, 28 luglio 2026, che accompagnerà cittadini e visitatori in un percorso tra cultura, storia e commemorazione.

La manifestazione prenderà il via alle 18.30 nella Sala Polifunzionale di Piazza Europa con i saluti del presidente della Pro Loco Garaguso APS, Rocco Dimasi, e delle autorità istituzionali. Seguirà la presentazione del volume “In una vita. Una storia del secolo breve”, pubblicato da Edizioni Transumanti, scritto da Vincenzo Dimilta, che dialogherà con il giornalista Serafino Paternoster. Nel corso dell’incontro è prevista anche la testimonianza di Luciano Garramone, che arricchirà il momento di confronto con il valore del racconto diretto.

Pubblicato nel 2023, In una vita. Una storia del secolo breve racconta il cammino umano di Giuliano, originario di Accettura, attraversando alcune delle pagine più drammatiche della storia europea. Dalla guerra nei Balcani alla prigionia in un lager nazista, dall’emigrazione nelle miniere di carbone del Belgio fino al ritorno in Basilicata e all’impegno nelle lotte per la terra, il romanzo ricostruisce il vissuto di un’intera generazione. Una narrazione che intreccia storia e memoria, mettendo al centro anche il ruolo delle donne, custodi dei legami familiari e della resilienza delle comunità.

Originario di Accettura, Vincenzo Dimilta è laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino e insegna matematica nelle scuole superiori. Con In una vita. Una storia del secolo breve firma la sua opera prima, offrendo un racconto che parte da una vicenda personale per restituire uno spaccato autentico del Novecento lucano e italiano.

La seconda parte della manifestazione sarà dedicata alla memoria civile. Alle 19.30 la Fanfara dei Bersaglieri sarà accolta presso la Casa delle Suore, per poi accompagnare la cerimonia commemorativa al Monumento ai Caduti, dove saranno letti i nomi degli internati di Garaguso e consegnata una pergamena di onorificenza, in un momento di grande valore simbolico.

Alle 20.00 la tradizionale sfilata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri offriranno alla comunità un’occasione di partecipazione e condivisione, trasformando il ricordo in un’esperienza collettiva. La giornata si concluderà alle 21.00 con un momento conviviale.

Con “Garaguso non dimentica”, la Pro Loco Garaguso APS rinnova il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria storica, promuovendo una riflessione sul coraggio, sulla libertà e sul valore delle testimonianze individuali. Un’iniziativa che invita a guardare al passato non come a un semplice esercizio di ricordo, ma come a uno strumento indispensabile per comprendere il presente e costruire il futuro delle nuove generazioni.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.