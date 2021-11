Si terrà venerdì 19 alle 18.00 presso la sala ristorante “La salitella” sulla basentana 407, l’incontro “Cavonica, viabilità e sviluppo delle aree interne”.

L’incontro promosso dal sindaco di Garaguso Francesco Auletta e parteciperanno i sindaci di Tricarico, Calciano, Grassano, Salandra, Oliveto Lucano, Stigliano, San Mauro Forte e Accettura.

Prevista la presenza dell’assessore Regionale alle infrastrutture Donatella Merra, che quale invitiamo a percorrere nuovamente la Strada Cavonica prima dell’incontro, così da avere contezza reale del problema.

La necessità di intervenire sulla S.P. 4 “ CAVONICA”” ha spiegato Francesco Auletta “ è stata al centro di numerosi incontri tra il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, i sindaci dei Comuni di Garaguso, San Mauro Forte, Salandra e Stigliano, i dirigenti della stessa Provincia ed i rappresentanti della Società Terna. Precedentemente vi è stato anche l’intervento dell’ Assessore Regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, con tanto di sopralluogo e relativo servizio giornalistico del giorno dopo. Nonostante tutti gli impegni assunti, a tutt’oggi, transitare sulla S.P.4 “CAVONICA” è un’impresa tanto da mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti, data la pericolosità, soprattutto nel tratto Garaguso Scalo- Intersezione con Strada Comunale Armatella per Salandra. A questo si aggiungono le SP 277 e 112 anch’esse impercorribili e al limite della sicurezza stradale ma di notevole importanza in quanto dalle quali si accede alle aree interne della montagna materana. Considerato non ulteriormente procrastinabile la messa in sicurezza dell’arteria di oggetto, nonché il completamento dell’ultimo tratto che collega la stessa strada alla fondo valle Saurina”.

Tra gli interventi la testimonianza di Vanni Cucari presidente dell’associazione “ una strada per la vita Andrea Cucari”. “ L’invito è rivolto oltre che ad amministratori anche ad associazioni e cittadini.