Inaugurato presso Garaguso Scalo lo sportello Sipla Sud, “Sistema integrato di protezione per i lavoratori agricoli”, promosso dall’Arci e cofinanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020,

Lo sportello ha come obiettivo la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel lavoro agricolo nelle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e conta su un partenariato di 30 enti che fanno capo, sostanzialmente, alla Caritas.

Il servizio è stato possibile attivarlo grazie all’impegno della cooperativa “Il Sicomoro” di Matera e lo sportello si trova nei locali della parrocchia Madonna di Pompei.

Presenti all’inaugurazione il vescovo della Diocesi di Tricarico, monsignor Giovanni Intini, il parroco e vicario generale, don Nicola Urgo, il sindaco di Garaguso, Franco Auletta, il presidente della cooperativa “Il Sicomoro” Michele Plati, il coordinatore del progetto Sipla per “Il Sicomoro” Pasquale Rimoli e il direttore della Caritas diocesana don Giuseppe Molfese.

Monsignor Intini, che ha anche benedetto il nuovo sportello Sipla, ha detto che, “come Diocesi di Tricarico, abbiamo voluto concedere i nostri locali, qui allo scalo di Garaguso, per l’apertura di uno sportello Sipla, proprio perché riteniamo che l’integrazione degli immigrati è fondamentale nella nostra comunità e, soprattutto, il lavoro con le persone, perché qui si tratta di sottrarre gente al caporalato per restituirla a un lavoro e a una vita dignitosa. Da tempo la nostra diocesi sta portando avanti questo progetto per cui, adesso, c’è il richiamo a questa nuova collaborazione che, sicuramente, farà il bene della nostra Chiesa locale ma anche del territorio in cui abitiamo”.

“È un progetto – ha spiegato Michele Plati – attraverso cui i migranti sono accolti, assistiti e, soprattutto, seguiti in tutte le operazioni che necessitano per poter lavorare, senza doversi affidare a coloro che fanno questo stesso mestiere sfruttando le persone. Il Ministero dell’Interno ha messo su un sistema per il quale, lavorando capillarmente sui singoli territori, si fa in modo che i migranti siano per i territori una risorsa e non un problema. “Il Sicomoro” è uno dei soggetti che gestisce questo progetto per la Provincia di Matera mentre, per la Provincia di Potenza, e l’Arci. Il lavoro consiste nell’accompagnamento legale, nell’accompagnamento al lavoro, nel disbrigo delle pratiche che servono per il lavoro e, soprattutto, nell’ospitalità di queste persone all’interno di strutture non fatiscenti e per le quali si toglie l’intermediazione dei caporali”. Pasquale Rimoli ha poi aggiunto che il lavoro della cooperativa è cominciato a giungo e che “siamo partiti con l’apertura di questi sportelli: uno qui, che inauguriamo oggi, a Garaguso scalo; poi Matera, Ferrandina e Serramarina di Bernalda, oltre a uno sportello mobile nel nostro camper. In questi mesi, abbiamo incontrato i primi beneficiari, i braccianti agricoli e li abbiamo seguiti, attraverso gli sportelli, principalmente nelle attività di orientamento socio-legale, nel disbrigo di pratiche amministrative e di accesso ai servizi. Questo intervento continuerà fino alla fine del progetto, dicembre 2021 e, contemporaneamente, entreremo nella seconda e terza fase, che ne rappresentano il cuore: inserimento abitativo e inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini, oltre alla formazione linguistica, con i corsi di italiano e la formazione sulla sicurezza sul lavoro”.