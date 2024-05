Garaguso – Grassano Scalo: ripresi i lavori dell’area terminal bus

“ Finalmente la bella notizia della ripresa dei lavori di ultimazione dell’area terminal bus allo scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico”.

A dirlo è il Sindaco di Garaguso, Francesco Auletta, che si è recato nei giorni scorsi allo scalo di Garaguso Grassano-Tricarico, per fare un sopralluogo dopo aver appreso la notizia della ripresa dei lavori di completamento dell’area terminal bus.

“ Dopo tante segnalazioni e sollecitazioni soprattutto Istituzionali -ha spiegato Auletta – finalmente la bella notizia.

Auspico che non ci siano più interruzioni perché siamo nella fase storica di rilanciare l’economia dell’intera area, e la perdita di tempo a mio avviso non fa altro che peggiorare la situazione gestionale dei piccoli centri. Senza nulla togliere ad altre stazioni chiederò, a lavori ultimati, che vengano inserite delle soste di mezzi di linea in transito verso destinazioni del nord. Una popolazione anziana dei piccoli centri oggi si vede costretta spesso a viaggiare per raggiungere i figli in altre regioni per svariati motivi, dare a questi utenti la possibilità di partire dallo scalo agevolerà di molto alleviando in parte quella mancanza di servizi sempre ridotti. L’attenzione allo scalo dunque oggi più che mai deve essere considerato per tutti una priorità e dove far convergere le energie e le idee per sostenere il suo essere baricentrico. Le settimane scorse abbiamo registrato l’altra bella notizia dell’inizio dei lavori della rimozione della pompa di benzina dismessa da 15 anini , quindi la prospettiva per l’area sarà una viabilità di transito in sicurezza sia per i mezzi che per i pedoni. A questo oggi aggiungo un altro elemento positivo , nelle scorse settimane ho avuto delle interlocuzioni con i funzionari della Rete Ferrovie dello Stato , sia dell’area di appartenenza che è Bari, che con la sede centrale di Roma , i quali hanno accolto con favore alcune mie segnalazioni per una loro calendarizzazione di interventi sugli immobili di loro proprietà allo scalo. Voglio essere fiducioso e riportare almeno il primo dato dell’attenzione ricevuta considerando che insistono strutture che possono essere una risorsa e che noi abbiamo già una progettazione. Concludo dicendo che , anche se a marcia ridotta, per l’intera area stiamo iniziando a raccogliere i frutti della centralità. La struttura che la Diocesi di Tricarico ha ultimato è una vera risorsa per tanti che già oggi la utilizzano per convegni seminari ed altri appuntamenti non solo religiosi. Continuano i lavori per l’ultimazione della struttura per un centro diurno per ragazzi “speciali” vicino l’Istituto agrario, e anche per questo progetto la vera forza e la centralità della sua ubicazione. Ancora massima attenzione alla zona Pip che oggi ospita diverse aziende qualificate con molti addetti”.