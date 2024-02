Garaguso, bandi rivolti agli imprenditori dal Gal Lucania Interiore

Si è tenuta , nei giorni scorsi, nella sala consiliare del comune di Garaguso, una riunione informativa delle opportunità offerte all’imprenditoria su alcuni bandi promossi dal Gal Lucania Interna. Oltre al sindaco Francesco Auletta e al vicesindaco Girolamo Costanzo si è registrata la presenza del direttore Ennio Dilorenzo, del vice direttore Tommaso Santochirico e Antonio Dibiase componente task Force del Gal , risultando un valido supporto nel capire meglio e nel dettaglio le opportunità reali di questi bandi “ E’ necessario non solo essere informati” ha spiegato il primo cittadino di Garaguso “ ma avere la possibilità di approfondire quali le possibilità e come poter accedere a finanziamenti offerti sul territorio dalle diverse Agenzie ed Enti per lo sviluppo e rilancio delle proprie attività lavorative. Abbiamo sostenuto questa iniziativa pubblica , e rivolta al mondo dell’imprenditoria in genere dei diversi settori, perché riteniamo che la strada dell’informazione sulle opportunità sia la prima da perseguire e da svolgere possibilmente un presenza. La nostra vita oggi è segnata dall’accavallarsi di molti impegni , spesso non si ha il tempo di guardarsi intorno anche perché bombardati da molte notizie che corrono velocemente e molte delle quali ci portano fuori strada. Aver avuto la possibilità di un incontro in presenza e della disponibilità di esperti , credo sia stato quel valore aggiunto a quanti hanno avuto dei dubbi leggendo solamente la locandina dei bandi oggetto della riunione”. Questi i bandi proposti dal Gal Lucania Interiore:

Bando “19.2.B.1.1.1 – Investimenti materiali per servizi agromeccanici”: investimenti a supporto dei proprietari di terreni agro-forestali che, pur non essendo imprenditori agricoli, intendono comunque occuparsi della coltivazione e della manutenzione di detti terreni.

Bando “19.2.A.6.4.1 – Costituzione e sviluppo di microimprese e piccole imprese”: punterà a sostenere investimenti in ambito extra-agricolo, favorendo la diversificazione dell’economia locale nonché l’occupazione e contribuendo, in tal modo, a migliorare l’equilibrio territoriale.

Bando “19.2.A.4.1.1 – Investimenti nelle aziende agricole”: consentirà di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, attraverso la ristrutturazione e ammodernamento delle stesse, al fine di aumentarne l’orientamento al mercato in una logica di sostenibilità ambientale.