Garage ‘’pirotecnico’’ a rischio esplosione. Denunciato gestore a Grottole

Gli spettacoli di fuochi pirotecnici, per feste, sagre ed eventi, piacciono a tutti. Ma se non si usano le dovute accortezze il botto potrebbe essere troppo forte, improvviso, e con rischi per quanti li fabbricano. Non è la prima volta che accade, soprattutto se i laboratori sono improvvisati, magari in un garage, come ha accertato la Squadra Mobile della Questura di Matera nei confronti di un uomo di 43 anni, privo della licenza per farlo. L’uomo, al quale è stato notificato l’avviso di conclusione di indagine, oltre a fabbricare materiale pirotecnico lo conserva anche in casa. Nel corso dell’ operazione, gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 1,4 kg. di materiale esplodente di vario tipo, di 1 kg. di miscuglio di titanio-zirconio e di circa 30 g. di un miscuglio verosimilmente composto da benzoato e perclorato.



Deteneva e fabbricava senza licenza materiale esplodente, 43enne di Grottole denunciato dalla Polizia di Stato.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato ha notificato l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, nei confronti di un 43enne residente a Grottole (MT), indagato per i reati continuati di detenzione illegale di esplosivi, omessa denuncia di materie esplodenti e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.

L’attività d’indagine, svolta dagli investigatori della Squadra Mobile a fine 2022, ha permesso di scoprire e denunciare l’uomo, il quale aveva adibito il garage a laboratorio per la fabbricazione di materiale pirico, che veniva conservato, oltre che nello stesso locale, anche nella propria abitazione.

Durante l’operazione, gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 1,4 kg. di materiale esplodente di vario tipo, di 1 kg. di miscuglio di titanio-zirconio e di circa 30 g. di un miscuglio verosimilmente composto da benzoato e perclorato.