Gara espletata. Era ora! A Matera gli stalli rosa e altre strisce…

Ne avevamo parlato con un servizio nel settembre scorso,(https://giornalemio.it/cronaca/bene-per-le-scuole-ma-quelle-strisce-rosa-un-anno-fa/), ricordando un impegno preso dapprima nella commissione mobilità o traffico, se preferite, presieduta dal consigliere Gianfranco Losignore( M5S) e poi nell’autunno 2022 in consiglio comunale. Ma c’è voluto un anno buono per espletare una gara, per problematiche e ritardi intuibili, giunti all’espletamento per un importo di 28.500,00 euro. Sarà la Gubela spa, come da delibera del 17 ottobre scorso, a effettuare ”Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale per l’esecuzione di stalli “rosa”, sosta di veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale (legge 178/2020)”. Bene. Non sappiamo quando cominceranno i lavori, quanti sono e dove saranno realizzati gli stalli rosa.



Al presidente della Commissione Gianfranco Losignore l’invito a far conoscere questi dati e il cronoprogramma del rifacimento della segnaletica, ormai scomparsa, che ha favorito il rischio di incidenti in città, come accade periodicamente all’incrocio tra via Marconi, via San Pardo e via San Vito dove è il mercato ortofrutticolo. Un ultimo dettaglio, legato al buon senso. E’ bene che i lavori di rifacimento della segnaletica vengano effettuati di notte e per due motivi: garantire una maggiore durata delle strisce ed evitare ulteriori disagi alla circolazione stradale, visti i cantieri che stanno creando non pochi problemi alla mobilità privata e pubblica. Anche su questo attendiamo di conoscere le scelte dell’Amministrazione comunale.



LA DELIBERA DI AFFIDAMENTO

FILE_UNICO_PAP segnaletica