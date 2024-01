Gallipoli: targa del Comune a Roberto Fedele per valore umamo e coraggio

È stata consegnata oggi, alla presenza del sindaco Stefano Minerva, una targa al gallipolino Roberto Fedele che nel dicembre 2014 partecipò all’operazione di soccorso della nave Norman Atlantic, spegnendo l’incendio in mare aperto e scortando il relitto verso il porto di Brindisi. “Nato e cresciuto a Gallipoli. Dopo il diploma nautico e dopo un breve trascorso nella Guardia Costiera, -si legge in una nota- ha iniziato il percorso professionale e di vita sul mare. La professione gli ha consentito di esplorare il mondo ed in particolar modo, luoghi remoti e sconosciuti al classico turista tra cui, Thailandia, Qatar, Emirati Arabi, Brunei e Iraq. Dopo aver conseguito il titolo di Capitano di Macchina, dal 2004 svolge la professione sui rimorchiatori di salvataggio e soccorso dislocati nel porto di Brindisi, con la qualifica di Direttore di Macchina. Nel 2017 Roberto Fedele è stato anche premiato con una medaglia d’argento al merito di Marina nell’ambito del 152° Anniversario del corpo delle Capitanerie di Porto, alla presenza dei vertici del Comando generale delle Capitanerie, dello Stato Maggiore della Marina Militare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la seguente motivazione: “Direttore di macchina di rinforzo del rimorchiatore civile “Marietta Barretta” che, impiegato in una complessa operazione di soccorso prestato alla motonave Norman Atlantic colpita da un violento incendio, con altruismo e sprezzo del pericolo, contribuiva al salvataggio delle quasi 500 persone imbarcate. Trasbordato sull’unità ancora avvolta dalle fiamme, mettendo a repentaglio la propria incolumità e con eccezionale perizia, consentiva con il suo operato l’effettuazione delle operazioni di rimorchio nel porto di Brindisi, evitando inoltre il quasi certo disastro ambientale e il naufragio dell’unità. Con tale gesto dava lustro e decoro alla Marineria italiana, oltre a costituire un grande esempio di spirito di sacrificio e abnegazione e un positivo modello di condotta nei confronti dei colleghi e della comunità tutta. Mar Adriatico meridionale, 30 – 31 dicembre 2014”. “Oggi abbiamo consegnato la targa a Roberto Fedele il cui racconto dal vivo ci ha lasciati di stucco e senza parole – commenta il sindaco Stefano Minerva – La sua testimonianza è un atto d’amore verso l’umanità, un esempio di valore e di coraggio. Grazie al suo impegno, congiuntamente all’azione di altri colleghi, Roberto è riuscito con diligenza nella sua impresa, rischiando la propria vita e mettendola al servizio degli altri”.

