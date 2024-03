Gallipoli presente all’ITB di Berlino per promuovere la città

“Anche quest’anno Gallipoli ha confermato la presenza a Berlino per promuovere la città sia durante l’ITB, l’importante fiera del turismo, che nel corso di incontri organizzati appositamente per sostenere il brand Gallipoli.” E’ quantl si legge in una nota che così prosegue: “L’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco con delega al Turismo Tony Piteo, non solo ha stretto accordi con diverse realtà nel corso dell’’ITB, tra le più importanti fiere internazionali del turismo al mondo con un potenziale di viaggiatori pari a 100 milioni di persone, ma ha anche presentato la città di Gallipoli, con contenuti digitali creati appositamente a dimostrazione delle bellezze cittadine, dinanzi ad un pubblico di 50 giornalisti tedeschi. Al pari d’importanza anche l’incontro tenuto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino per possibili sviluppi futuri mirati alla promozione del territorio.” Tony Piteo, vicesindaco con delega al Turismo, dichiara: “Obiettivo prioritario è quello di attrarre nuovi segmenti di turisti, specialmente quelli esteri, tali da poter mettere in atto una logica di destagionalizzazione che possa permettere alla città di vivere di turismo tutto l’anno. La scelta di partire a Berlino è stata dettata dal fatto che abbiamo la necessità di andare incontro al nostro pubblico e se l’Italia tutta conosce già il patrimonio della città, è importante indirizzare gli sforzi anche oltre i confini nazionali, come già da tempo si sta facendo. Il ricco programma di eventi natalizi, il nostro storico carnevale, i riti della settimana santa e i grandi eventi che abbiamo presentato nel corso della conferenza hanno incuriosito i giornalisti. Ancora, in fiera abbiamo stretto accordi con diverse realtà, enti e tour operator che sposano la logica del rafforzamento del nostro brand. Essere sul campo vuol dire giocare al meglio la propria partita e sono sicuro che la città avrà un forte ritorno in termini di pubblicità. Sono stati giorni intensi ma non basta: tra poco si partirà alla conquista di Parigi”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.