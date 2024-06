Gallipoli: online l’avviso per il progetto ExploraLab per minori fragili

Con una nota, il Comune di Gallipoli informa che è “Online sul sito comunale, l’avviso pubblico o rivolto alle famiglie finalizzato ad individuare soggetti beneficiari delle attività del progetto ExploraLab. Il percorso prevede una serie di laboratori collegati da un filo conduttore ossia esplorare diversi aspetti e chiavi di lettura per giocare, scoprire, sperimentare ed esprimersi attraverso l’arte e la cultura, mezzi potenti di espressione individuale che consentono di raccontarsi in uno spazio autentico e di riflessione personale. Le attività sono destinate a bambini con disabilità fisico-cognitiva, disturbo oppositivo provocatorio, disturbo da deficit di attenzione/iperattività e disturbo dello spettro autistico. In particolare, l’avviso è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, residenti nel comune di Gallipoli e in quelli facenti parte dell’Ambito di zona. Sarà data priorità a chi non benefici di altre attività analoghe finanziate con risorse pubbliche e ai nuclei familiari con ISEE più basso. Ogni laboratorio si adatta alle esigenze specifiche dei partecipanti tenendo conto di capacità e aspirazioni. L’obiettivo è offrire opportunità significative di crescita e inclusione per scoprire, sperimentare e interagire con il mondo circostante superando “sfide” che tengano conto dell’abilità dei singoli. I laboratori attivano sia l’esplorazione sensoriale, coinvolgendo tutti i sensi per comprendere al meglio il mondo circostante ampliando così la capacità comunicativa anche utilizzando mezzi alternativi, che l’esplorazione cognitiva, apprendendo nuove abilità e partecipando ad attività si stimola lo sviluppo mentale, quindi la memoria, l’attenzione, la risoluzione di problemi. Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di luglio e si concluderanno entro il 15 dicembre 2024 salvo proroghe; la partecipazione è gratuita per un massimo di 10 bambini e di 10 ragazzi per laboratorio. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 14 giugno e saranno accettate in ordine di arrivo. Per tutte le informazioni, si rimanda al sito www.comune.gallipoli.le.it.”

“Con questo progetto vogliamo dare la possibilità a tutti di poter partecipare ad attività extra-scolastiche, ludiche e ricreative – commenta l’assessora con delega al Piano di zona Tonia Fattizzo – Questo progetto si aggiunge a una lunga serie che l’ambito sta mettendo in campo e si distingue per il suo carattere altamente inclusivo, non solo per la natura dello stesso ma anche perché è stata immaginata la formula “porta un amico”. Chi vorrà, potrà portare con sé un amico da includere nelle attività; questo per rendere sempre più fruibili i progetti e le relative attività”.