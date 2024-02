Gallipoli: on line avviso pubblico per percorsi assistenza socializzazione bambini autistici

È online sul sito del Comune di Gallipoli (www.comune.gallipoli.le.it) l’avviso pubblico finalizzato ad individuare eventuali soggetti disponibili a realizzare percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati a bambini e ragazzi con un’età compresa tra 0-21 anni con disturbo dello spettro autistico. Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: “L’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Gallipoli intende dunque promuovere negli otto comuni afferenti il proprio territorio (Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Taviano, Racale, Sannicola, Tuglie) interventi di assistenza alla socializzazione, in base alle specifiche esigenze del piano terapeutico e in continuità con il percorso educativo scolastico, favorendo la partecipazione dell’utente ad attività extracurriculari e promuovendo la realizzazione di laboratori ludici, sportivi, culturali in un contesto extrascolastico. Al suddetto bando possono presentare la propria candidatura i soggetti che svolgono attività e laboratori ludici, sportivi, culturali, per minori con disturbi dello spettro autistico, compatibili con l’età e con i 3 livelli di gravità. Le attività previste dovranno essere rivolte a minori e maggiorenni fino all’età di transizione di ventuno anni, con disturbi dello spettro autistico, garantendo l’accessibilità nella sua accezione più ampia e luoghi di incontro senza barriere fisiche, architettoniche, linguistiche, comunicative e culturali. I soggetti proponenti dovranno assicurare una comprovabile dotazione organica adeguata e qualificata ed esperienza nell’area della disabilità. La manifestazione di interesse e i relativi allegati dovranno essere inviati alla pec ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12 del 29 febbraio 2024.” Per il Sindaco Stefano Minerva: “Continua il lavoro dell’ambito in funzione dei bisogni della comunità. Si conferma infatti come un punto di riferimento prezioso ed importante per venire incontro alle necessità di tutti”. Secondo l’assessora Tonia Fattizzo, delegata al Piano di zona di Gallipoli: “Dato il crescente numero di diagnosi di disturbo dello spettro autistico l’avviso rappresenta un aiuto concreto alle famiglie che potranno contare su attività extrascolastiche socializzanti svolte da professionisti qualificati. L’auspicio è quello di avere una vastità di soggetti aderenti all’avviso, così da consentire alle famiglie la possibilità di scegliere il percorso maggiormente idoneo alle esigenze dei bambini e dei ragazzi coinvolti. A breve seguirà un ulteriore avviso rivolto alle famiglie per potervi aderire”.

