Gallipoli: lavori per secondo ingresso cimitero

Ancora lavori al cimitero di Gallipoli: dopo la realizzazione di 120 loculi, l’installazione di panchine e fioriere, continuano gli interventi indirizzati all’accessibilità del luogo. In questi giorni, infatti, sono stati avviati i lavori di asfaltatura in via Pascoli, strada retrostante il cimitero, per permettere ai visitatori di accedervi senza barriere e senza difficoltà da un secondo ingresso, dunque oltre quello principale di via Zacà. Un’entrata di facile accesso, chiusa e poco praticabile per anni, che permetterà ora agli utenti di non affrontare scalini e barriere. “Il cimitero rappresenta un luogo importante di memoria – commenta il consigliere Ugo Ghiaccio – Luogo che non può e non deve essere dimenticato ed è per questo motivo che l’Amministrazione comunale ha il dovere di provvedere a valorizzarlo. Come precedente comunicato, il personale addetto all’ingresso del cimitero, incaricato della raccolta delle segnalazioni al fine del miglioramento del luogo, ha evidenziato la necessità dei fruitori di avere la possibilità di un ulteriore accesso. Non possiamo ignorare quelle che sono le richieste dei cittadini ed è in questa direzione il secondo ingresso ora diventa realtà. Una zona della città che per tanto tempo è stata ricettacolo di rifiuti viene così anche riqualificata. Inoltre, come enunciato nel corso del consiglio comunale, provvederemo anche alla realizzazione del secondo lotto dei loculi cimiteriali per un importo di 130 mila di fondi di bilancio”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.