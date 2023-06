Gallipoli: consegna della “Bandiera Blu 2023” agli stabilimenti balneari

Si è svolta questa mattina, presso la sala riunioni del comune di Gallipoli di via Pavia, la cerimonia di consegna della “Bandiera Blu 2023’’, assegnata alla Città di Gallipoli dalla ong FEE (Foundation for Environmental Education) per aver rispettato i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e per aver osservato i rigidi e stretti parametri di qualità delle acque balneabili. “Un riconoscimento prestigioso, dal valore internazionale, -si legge in una nota- che vede per la prima volta la Città Bella fregiarsi dello stesso quale simbolo di gestione condivisa, sinergica e virtuosa del territorio.”

A presenziare la cerimonia, “unitamente al sindaco Stefano Minerva, agli Amministratori e al Comandante della Capitaneria di Porto Pasquale Vitiello, i concessionari degli stabilimenti balneari insistenti lungo il premiato litorale gallipolino, nord e sud, ai quali è stata rilasciata, come richiesto dalla suddetta Organizzazione non governativa, una bandiera da esporre quale emblema di eccellenza delle acque di balneazione, efficienza dei servizi offerti e sicurezza dei bagnanti. Un risultato pieno di fierezza ed orgoglio, che dimostra ancora una volta quanto il lavoro di squadra possa essere proficuo e costruttivo per raggiungere obiettivi importanti e rinomati come quello in oggetto, attestante la qualità e la bellezza della costa ionica gallipolina.”