Gallipoli: avviati i lavori di riqualificazione del bastione San Domenico

Ancora un altro intervento nel centro storico di Gallipoli: sono stati avviati i lavori di riqualificazione del bastione San Domenico, nel tratto della Riviera Nazario Sauro del centro storico di Gallipoli. “Nello specifico, –si specifica in una nota– l’intervento riguarda il proseguimento del camminamento pedonale lungo il suddetto bastione attualmente in stato di degrado e di difficile accesso. In aggiunta alla risistemazione della passeggiata lungo il bastione, il progetto prevede la raccolta delle acque bianche, attività dal forte impatto ambientale. Infatti il progetto contempla l’inserimento di una vasca di raccolta al di sotto dello spiazzo del bastione, dove conferiranno due condotte laterali. Grazie a queste vasche, costituite da degrassatori, l’acqua cosiddetta “di prima pioggia” sarà ripulita da tutti gli agenti inquinanti e i materiali giunti per dilavamento e sarà dunque pronta per essere sversata in mare. Il presente progetto guarda con attenzione dunque al riutilizzo di tale risorsa rispondendo inoltre agli obiettivi definiti nel contesto dell’”Agenda Europea Ricerca e Innovazione” di soluzioni basate sulla natura. Ancora, lo stesso ha un approccio conservativo per quanto concerne i materiali poiché nell’intervento di riqualificazione saranno utilizzati materiali della realtà locale che già caratterizzano il centro storico della città e che continuano la linea portata avanti dai progetti precedenti; tra questi anche i basoli in pietra di Soleto in sostituzione delle vecchie marmette in cemento, affinché si possano integrare nel miglior modo possibile nel contesto. Il progetto è reso possibile grazie al Bando Pubblico Regionale di selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione dell’Autorità Urbana cui il Comune di Gallipoli ha partecipato in aggregazione con i comuni di Tuglie e Alezio, in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS” del P.O. FESR- FSE 2014-2020. Il costo dell’intervento è pari a 178 mila euro, oltre 5 mila circa gli oneri della sicurezza.”

“Ancora un altro intervento di riqualificazione del centro storico di Gallipoli – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Cuppone – Sia dal punto di vista ambientale per il riutilizzo dell’acqua quale risorsa essenziale, sia dal punto di vista strutturale, questo progetto conferma l’importanza che l’Amministrazione ripone nel nostro centro storico da tanti anni. Esso rappresenta il fulcro di una serie di attività importanti a partire dal progetto del basolato che, a breve, riprenderemo per riqualificare un altro lotto.”