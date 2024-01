Gallipoli: Antonio Morelli alla guida del comando della Polizia locale

“Antonio Morelli -si apprende da un nota del Comune di Gallipoli- alla guida del comando della Polizia locale gallipolina. Dopo la firma del decreto da parte del sindaco Stefano Minerva, il Comandante Morelli è ufficialmente in servizio, prendendo il posto di Alessandro Leone, attualmente alla dirigenza del Comune di Orvieto. Morelli, classe 1966, già dirigente della polizia locale gallipolina tra il 2019 e il 2020, per diciotto anni è stato ufficiale della polizia locale di Taranto, poi comandante ad Oria, Leporano e infine Grottaglie.” Il sindaco Stefano Minerva: “Abbiamo definito una volta per tutte la guida della polizia municipale, attingendo dalla graduatoria disponibile del comune di Andria. Al Comandante va il nostro più sincero augurio di buon lavoro”. Aggiunge l’assessora delegata Stefania Oltremarini: “In una città come la nostra dove le esigenze sono tante, è importante avere una figura come quella dirigenziale stabile e presente sul territorio. La presenza costante permette una conoscenza approfondita di quelle che sono le problematiche e un controllo costante della città. In questo senso è importante avere continuità anche per quelle che sono le attività da pianificare. Siamo fiduciosi che tanto verrà fatto in futuro”.

