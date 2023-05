Gallipoli: a settembre il via ai lavori dell’asilo nido comunale

A Gallipoli “Passo dopo passo, il primo asilo comunale della città sembra essere più vicino.” Lo si apprende da una nota del Comune in cui si legge che: “Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, al via la gara per la concessione dei lavori dell’ asilo nido comunale che sorgerà in via Milizia, grazie al finanziamento di più di due milioni di euro ottenuto lo scorso anno in risposta all’avviso pubblico redatto nell’ambito del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza in risposta alla “Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Una notizia storica per la città che continua a scommettere sul rafforzamento dei servizi, nel caso specifico, sul patrimonio scolastico del territorio dotando Gallipoli, per la prima volta nella storia, del primo asilo nido pubblico del territorio. Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico dell’Ente, verrà realizzato grazie ad un finanziamento di 2.079.000 euro: nello specifico si punterà alla realizzazione di un nuovo asilo con accesso da via Francesco Milizia, nei pressi della zona mercatale e si svilupperà in unico corpo edilizio, pensato per ospitare 60 bambini, con spazi immaginati per stimolare soprattutto la creatività e la socialità̀. Non semplici aule bensì uno spazio unico integrato in cui i micro-ambienti saranno finalizzati ad attività̀ diversificate per abbracciare le specifiche esigenze.”

“Ogni cosa procede secondo programma, i lavori procedono senza nonostante le procedure complesse che si devono rispettare – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Cuppone – Entro giugno vi sarà l’affidamento dei lavori e se tutto procederà come stabilito, entro settembre inizieranno i lavori. Entro tre anni i lavori dovranno essere completati e il progetto totalmente finito. Una grande risposta alla città; ci teniamo a comunicarlo per tenere aggiornati i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori.” L’assessora Stefania Oltremarini, con delega all’Istruzione, aggiunge: “Nei dialoghi con le famiglie, tra le esigenze principali, riscontriamo la necessità di un asilo nido comunale e rispondere che, tra poco, il progetto sarà realtà è una soddisfazione grandissima. Una volta ultimati i lavori, sarà nostro dovere assicurare un sistema efficiente ed efficace e che possa essere realmente un aiuto alla comunità. Saremo sempre in ascolto, questa è una promessa che abbiamo fatto e intendiamo mantenere, perché la politica deve prima di tutto ascoltare le esigenze della città e poi, solo dopo, agire.”