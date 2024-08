Galà lirico d’estate con il “Prospettive Music Festival 2024”

Il canto lirico italiano patrimonio Unesco, le Sinfonie, gli intermezzi e le arie d’opera, saranno protagonisti Lunedì 12 agosto ore 20,30, presso la Corte ex-ospedale S. Rocco in Piazza S. Giovanni Battista – Matera con la formazione di Laura Esposito – soprano, Fabio Serani – tenore e Giovanni Pompeo – direttore dell’Orchestra di Matera e della Basilicata.

Grandi voci e grande musica per il concerto estivo del “Prospettive Music Festival 2024”

Protagonista del prossimo evento della rassegna sarà infatti la “pratica del canto lirico italiano” da poco iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco e che ha avuto, tra le altre cose, la sua celebrazione ufficiale in Italia lo scorso 7 giugno all’Arena di Verona.

In programma sinfonie, intermezzi e arie tratte dalle opere più amate dal pubblico di tutto il mondo: La Traviata, La Bohème, I pagliacci, Romeo e Giulietta, Turandot, Il barbiere di Siviglia, Rigoletto, Gianni Schicchi, Tosca, Cavalleria rusticana con una coda dedicata alla grande musica napoletana, che comunque dall’opera trae ispirazione.

A dare vita alle composizioni in programma 2 cantanti straordinari: il soprano Laura Esposito, giovanissima napoletana vincitrice di concorsi internazionali, che si esibisce in importanti teatri come Arena Sferisterio di Macerata, Teatro Filarmonico di Verona, Teatro Grande di Brescia, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Sociale di Como, Teatro degli Arcimboldi di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Franchini di Pavia, Staatstheater Mainz, Opera Romaña Craiova e molti altri. Insieme a lei Fabio Serani, tenore romano che ha cantato in teatri e sale da concerto quali l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro Goldoni di Livorno, Il Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, Teatro Belli di Spoleto, NCPA di Pechino, Shanghai Opera House, Concert Hall of Shanghai Symphony Orchestra, Grand Theatre di Shenyang, Qingdao, Suzhou, Hangzhou e Dalian, Opera di Bucarest, Teatro Nazionale del Montenegro, HNK Ivan Zajc di Rijeka, ARAM Opera House di Goyang, Miry Concert Hall di Gand, Sandnes Kulturhus.



A dirigere il tutto, con l’Orchestra di Matera e della Basilicata, il Maestro Giovanni Pompeo, direttore d’orchestra già assistente del M° Fabio Luisi e allievo del M° Aldo Ceccato, e definito dal critico musicale del Corriere della Sera Paolo Isotta “uno dei musicisti più straordinari che io conosca”, con un’attività che lo porta a dirigere con successo opere e concerti in Italia e all’estero (USA, Grecia, Brasile, Israele, Spagna, Francia, Romania, Bulgaria, Egitto, Albania, Polonia, Serbia, Kazakhstan, Portogallo), con diverse “prime esecuzioni assolute” di Georg Friedrich Haas, Nicola Campogrande, Damiano D’Ambrosio, Roberta Vacca, Gabriele Cosmi.

Il concerto sarà ospitato nella meravigliosa Corte dell’ex-ospedale S. Rocco, in Piazza S. Giovanni a Matera, grazie alla collaborazione con i Musei Nazionali di Matera, con i quali si consolida e prosegue una felice e proficua collaborazione, volta a valorizzare, attraverso la musica, i luoghi simbolo della nostra città.

Il “Prospettive Music Festival”, anche nella nuova edizione 2024 continua a proporre appuntamenti di grande profilo musicale che sapranno incontrare il consenso del pubblico della Città dei Sassi.

INGRESSO: € 5

per info e prenotazioni:

inviare messaggio WhatsApp al numero 0835336213

oppure email a info@lamsmatera.it