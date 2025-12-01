Galà dello Sport – Città di Ginosa- edizione 2025. Aperte le candidature

Il Comune di Ginosa si prepara all’edizione 2025 del Galà dello Sport – Città di Ginosa, l’iniziativa dedicata alla celebrazione delle eccellenze sportive del territorio. L’evento nasce con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare atleti, società e figure professionali che si sono distinti durante la stagione sportiva 2024/2025, promuovendo al contempo i valori di impegno, dedizione, fair play e inclusione.

Candidature aperte

Possono presentare la propria candidatura:

atleti e atlete nati o residenti a Ginosa e Marina di Ginosa;

società e associazioni sportive;

tecnici, dirigenti, collaboratori;

enti e federazioni.

Saranno prese in considerazione le proposte relative a risultati sportivi conseguiti a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale, nonché iniziative di impegno sociale, promozione dello sport, inclusione e integrazione nel territorio.

Modalità di partecipazione

Per candidarsi è necessario inviare una manifestazione di interesse, corredata da curriculum sportivo e relativa documentazione (anche fotografica), all’indirizzo e-mail: galadellosport@comune.ginosa.ta.it

Le candidature di atleti minorenni dovranno essere presentate da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Un’apposita Commissione valuterà tutte le candidature per individuare i 10 atleti più meritevoli.

Scadenza per la presentazione delle domande: 10 dicembre 2025.

L’avviso pubblico completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ginosa al seguente link:

https://www.comune.ginosa.ta.it/Novita/Notizie/Avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-candidature-ai-fini-dell-assegnazione-del-premio-Gala-dello-Sport-Citta-di-Ginosa

Informazioni

Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Ginosa – Dott.ssa Lapomarda:

n.lapomarda@comune.ginosa.ta.it

