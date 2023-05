Gal start 2020 fa Linc 2023…per il turismo di rete

Un passo alla volta e i risultati arrivano, anche con la presenza di Paesi che si sono avvicinati (ma non fanno parte, almeno per ora) all’Unione europea. Armenia e Georgia, per la prima volta, insieme ad altri Paesi dell’Unione europea parteciperanno dall’8 a 12 maggio al programma di cooperazione territoriale e di promozione turistica ”Linc 2023”’, organizzato dal Gal start 2020 nei territori dell’Area Leader “Matera Orientale-Metapontino-Basso Sinni”. L’evento, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di altri gruppi di azione locale e di aziende di settore, è finalizzato a favorire l’interscambio di esperienze per riprendere un lavoro di rete e relazioni tra aree diverse dell’Europa dopo la chiusura imposta dalla pandemia da covid19. La manifestazione prenderà il via a Nova Siri l’8 maggio e proseguirà nei giorni successivi in tutti i comuni del Gal. I lavori proseguiranno con gli “Study Tour” tematici nei paesi del Gal e con un momento di cultura ed enogastronomia nella serata di giovedì 11 maggio nell’Abbazia di Montescaglioso. La conclusione è fissata il 12 maggio con il meeting dedicato alla cooperazione. “Il Linc 2023 -ha detto il presidente Braico- e la presenza dei Gal europei sarà l’occasione per la creazione di nuovi attrattori e nuove forme di turismo , per creare le condizioni affinchè i turisti tornino a frequentare i nostri luoghi e conoscere la nostra identità”. E altri spunti su cosa significhi lavorare insieme in comunità…transnazionali è venuto dai contributi del direttore del Gal, Nicola Raucci, e dai componenti del consiglio di amministrazione (Nunzio Dimauro,Nicola Caruso, Angelo Zizzamia) e da rappresentanti di enti locali della Provincia (assente il presidente Piero Marrese per precedenti impegni). Il tour tra i Comuni per conoscere proposte, progetti e risorse delle nostre realtà può essere l’occasione per fare rete in maniera propositiva e con un possibile avvio di flussi turistici da favorire e consolidare. I risultati a conclusione dell’evento. Nel frattempo prendete nota delle tappe e degli study tour.



IL PROGRAMMA

Lunedì, 8 Maggio 2023

• Registrazione e check-in

Martedì, 9 maggio 2023

• Registrazione e check-in

• 10:00-12:00: Cooperation Meeting presso Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)

• 12:00-13:00: Tempo libero

• 13:00-14:30: Pranzo presso Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)

• 14:30-15:45: Tempo libero

• 16:00: Trasferimento a Bernalda (MT)

• 16:30-19:30: Sfilata di apertura a Bernalda (MT)

• 19:30: Trasferimento Hotel degli Ulivi, Ferrandina (MT)

• 20:00: Cena di gala all’Hotel degli Ulivi di Ferrandina (MT)

• 22:30: Trasferimento al Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)

• 23:45: Arrivo al Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)



Mercoledì, 10 Maggio 2023

Study Tours

STUDY TOUR N. 1 Il paesaggio del Sacro e del Profano: tra cibo e magia

STUDY TOUR N.2 Sapori a KM0

STUDY TOUR N.3 Dalla terra al bicchiere: la nostra agricoltura sostenibile

STUDY TOUR N.4 Territorio e letteratura

STUDY TOUR N.5 L’Essenza del folklore lucano e lo Slow Food

STUDY TOUR N. 6 Trekking tra natura, cucina e storia

STUDY TOUR N. 7 Viaggio nella cultura rurale dal passato al presente

STUDY TOUR N. 8 Tra charme e sciami

STUDY TOUR N. 9 Viaggio autentico nei sapori e nella popolazione lucana

STUDY TOUR N.10 “Mani in pasta”: turista-abitante per un giorno

• 13:00-14:30: Pranzo nelle strutture interessate dagli Study Tours

• 20:00: Cena di gala “Together on the Sand” presso il Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)



Giovedì, 11 Maggio 2023

• 8:00: Ritrovo presso la hall del Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)

• 9:00-12:30: Attività Sportive

• 13:00-14:30: Pranzo presso il Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)

• 14:30-16:45: Tempo libero

• 17:00: Cooperation Meeting di ERDN presso Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)

• 18:30: Trasferimento all’Abbazia di Montescaglioso (MT)

• 20:00: Cena presso l’Abbazia di Montescaglioso (MT)

• 22:00: Trasferimento al Resort Giardini d’Oriente, Nova Siri (MT)

• 23:30: Arrivo

Venerdì, 12 Maggio 2023

• 8:30-12:30: Trasferimenti/ Cooperation Meeting di ERDN presso Resort Giardini d’oriente di Nova Siri

(MT)/Educational tours a Matera o Bari.



IL COMUNICATO STAMPA

Presentata la Conferenza Europea “Linc 2023”

“Il club degli ambasciatori della ruralità”

“È stato presentato questa mattina, nella sala della Presidenza della Provincia di Matera, il meeting europeo “Linc Conference 2023 Basilicata”, appuntamento internazionale promosso dal Gal Start 2020, in programma dal 9 al 12 maggio 2023 nel territorio dell’Area Leader “Matera Orientale-Metapontino-Basso Sinni”.

All’evento, che rientra nel progetto Linc di cooperazione internazionale, prenderanno parte rappresentanti di circa 400 Gal provenienti da tutta Europa, che condivideranno le diverse esperienze sulla strategia “Leader” in tema di sviluppo rurale e turismo sostenibile e avranno modo di conoscere tradizioni, prodotti e caratteristiche del territorio.

A presentare il Linc 2023 sono stati il presidente Leonardo Braico, il direttore Nicola Raucci, il vice presidente Nicola Caruso e i consiglieri Nunzio Di Mauro e Angelo Zizzamia. A dare il saluto della Provincia di Matera e del presidente Piero Marrese sono stati il sindaco di Grassano Filippo Luberto e il capo di Gabinetto Michele Marinaro.

Il presidente del Gas Start 2020 Leonardo Braico ha auspicato una tre giorni di lavoro proficuo e scambio di esperienze e conoscenze con i Gal Europei, che arriveranno da Estonia, Austria, Lussemburgo, Romania, Ungheria, Finlandia, Svezia, Lettonia, Lituania, Francia, Georgia, Germania, Repubblica Ceca, Italia e Armenia.

La manifestazione prenderà il via a Nova Siri nella mattinata martedì 9 maggio con un meeting di cooperazione nel Resort Giardini d’Oriente, ed avrà il suo momento inaugurale nel pomeriggio a Bernalda con la sfilata dei partecipanti lungo Corso Umberto fino piazza San Bernardino davanti al Castello Medievale, dove ci saranno i saluti istituzionali. Cuore della manifestazione saranno gli Study Tour, che si terranno mercoledì 10 maggio nei comuni del Gal, e durante i quali gli ospiti europei avranno modo di conoscere lo stato degli investimenti “Leader” nell’area del Gal Start 2020. La serata di chiusura di giovedì 11 maggio si svolgerà nell’Abbazia di Montescaglioso con un momento di cultura ed enogastronomia. Chiuderà il Linc il seminario tecnico di cooperazione della Rete Europea della Cap, in programma venerdì 12 maggio nel Resort Giardini d’Oriente a Nova Siri.

Matera, 6 maggio 2023

