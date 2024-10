Gaffe della D’Oppido: Matera è stata insignita di medaglia “d’argento” non “di bronzo”

Brutta gaffe dell’Assessora alla cultura della Città dei Sassi Tiziana D’Oppido che – nell’incontro con la commissione che sta valutando i siti candidati ad ospitare l’adunata degli alpini ha detto (e così riportato nel comunicato ufficiale e su tutti i media) che “La nostra è una città resiliente e caparbia, medaglia d’oro al valor civile e di bronzo al valor militare per l’insurrezione del 21 settembre 1943.” Imprecisione che è stata rilevata invece dalla Presidente del Comitato provinciale dell’ANPI di Matera che nei commenti al post del municipio in cui è anche riportato il comunicato ha scritto “Per l’insurrezione del 21 settembre 1943, la città di Matera è stata insignita della medaglia d’oro al valore civile e della medaglia d’argento al valore militare, non di bronzo, come dice l’assessore D’Oppido. Correggete, per favore.”

