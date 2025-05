Gabriele Silletti accende il Sud con “Palla di Fuoco (Sole Lucano)” (il videoclip)

È online dal 9 maggio il videoclip ufficiale di “Palla di Fuoco (Sole Lucano)”, brano del cantautore lucano Gabriele Silletti , che con questa uscita celebra il calore, la forza e la bellezza del Sud, filtrati attraverso la potenza simbolica del sole della Basilicata. In una nota si spiega che “Girato tra i Calanchi di Pisticci, caratteristici della regione, il video è un omaggio visivo e musicale alla terra lucana, con immagini intense che evocano il legame tra natura, identità e passione. Il protagonista è il Sole, visto come “palla di fuoco” che brucia e illumina, proprio come le emozioni che attraversano il brano.” Realizzato “con il patrocinio gratuito del Comune di Pisticci e della Giunta del Sindaco Dott. Domenico Alessandro Albano , il progetto rappresenta un connubio virtuoso tra musica indipendente e valorizzazione del territorio. L’uscita del video è accompagnata da una campagna social virale che sta prendendo piede su TikTok e Instagram, con l’hashtag #PallaDiFuocoChallenge, già utilizzato da decine di giovani che si cimentano in performance e contenuti ispirati al brano. Il video è disponibile su YouTube e il singolo è ascoltabile su tutte le principali piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music).”

“Palla di Fuoco è la mia dichiarazione d’amore al Sud – dichiara Silletti – una terra che arde, che resiste, che pulsa. Volevo raccontarla con un linguaggio fresco ma radicato, contemporaneo ma fedele alle radici.” Sicuramente un brano coinvolgente che intelligentemente ed efficacemente fonde tradizione e modernità con tutte le carte in regola per lasciare il segno in chi lo ascolta.

A seguire le note tecniche sul bel video che è scritto e diretto dallo stesso Gabriele Silletti. CAST: Gabriele Silletti, Angelica Pagliei, Francesca Bitonto “Ballerina”, Denise Albino con la voce di Kheireddine Guellour, Maria Teresa Minonna, Monica Stasi, Gianvito Tundo e Marirosa Mastronardi. Con la partecipazione della Compagnia Teatrale “Tra Sipario E Realtà”: Nunzia Vitale, Mirella Affuso, Antonella Marinaro

Emmanuele Petracca, Filippo Petracca, Nunzia Marrese, Alessio Petracca, Antonella Catapano. MUSICISTI: Davide Pastore, Maria Antonietta Silletti, Francesco Bellino, Roberto Petruccio, Alessio Petracca. MIX e MASTER: Davide Pastore, Emilio Oliva. AIUTO CAST: Veronica Nigro, Emanuela Leone, Tiziana Silletti. AIUTO Compagnia Teatrale: Vincenzo Affuso. COSTUMI: Giovanna Masiello, Gabriele Silletti, Bice Quinto “Enotria Felix”, Nicolò Vanghetti. COSTRUTTORI e ARREDATORI di scena: Pietro Calandriello, Vincenzo Bagnuolo, Pietro Ambrosino, Anna Quinto, Felice Zambrella, Valeria Zambrella, Antonella Tuccino. OPERATORE VIDEO: Emanuele Rondinone. MONTAGGIO VIDEO: Giovanni Benedetto.