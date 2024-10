G7 in centro…e per Matera è un altro colpo d’occhio ?

Il malumore resta per la chiusura o le limitazioni per parte delle attività economiche, del centro di Matera, in occasione del G7 sulle pari opportunità, come abbiamo riportato in precedenti servizi. Niente ristori e quanto al ritorno di immagine…c’è quello di una città priva di gazebo, fioriere, in alcune strade come in via Ridola o solo con i tavolini, come si presentano anche altre. Sono i ”dehors” gli spazi esterni rimossi per l’occasione. E l’effetto e di quelli che restituisce, ma solo in parte, un effetto ante 2019 che consente di vedere piazze e monumenti e uno spazio adeguato per il transito di pedoni soprattutto in via Ridola.



Una immagine piacevole, senz’altro, ma a pagarne le conseguenze sono le attività di ristorazione e similari, che devono continuare a lavorare. E gazebo, ombrelloni e fioriere servono anche d’inverno…Rivedere dimensioni e collocazioni? Dibattito aperto,e non nuovo, dopo il G7 che si svolge all’insegna della sicurezza (come è giusto che sia) e con tanti annunci sulle cose da fare per favorire pari opportunità, tutele e un maggiore coinvolgimento delle donne nella vita sociale e produttiva del Paese.



Ma servono precise volontà, servizi, un diverso rapporto tra scuola e mondo del lavoro , come abbiamo sentito al convegno promosso da Confindustria, una cultura delle responsabilità e delle consapevolezze ( evitiamo i vuoti anglicismi come empowerment, stakeholders e similari) che dovrebbe portare ai fatti. Servono quelli, altrimenti, aldilà delle foto ricordi, dei discorsi, le problematiche delle donne e quelle del Paese ( calo demografico e competitività economica) restano irrisolte.