Matera Capitale della Cultura 2019 ha ospitato la terza tappa del G20, il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo di cui quest’anno l’Italia detiene la presidenza. In occasione dell’incontro di questa mattina tra i Ministri degli Affari Esteri e dello Sviluppo del G20, Future Food Institute ha ospitato la conferenza Food For Earth, l’evento che mira a presentare nell’ambito del G20 Finance il tema della sostenibilità e delle produzioni agroalimentari oggetto del Policy Recom realizzata nella Task Force 5 Agenda 2030 del World Food Forum.

L’incontro è stato anticipato da una serata blindata presso Essenza Lucano, lo spazio espositivo dedicato alla nascita del Celebre Amaro Lucano, dove la famiglia Vena ha accolto i suoi ospiti con un cocktail night esclusivo. Una location unica ed esclusiva scelta tra le numerose personalità del territorio, dove tutti i presenti hanno potuto ripercorre gli oltre 125 anni di tradizione, cultura e arte locale, attraverso un’esperienza interattiva volta a valorizzare il legame tra Amaro Lucano e la Basilicata.

I presenti hanno potuto degustare una selezione dei migliori cocktail a base di Amaro Lucano, da accompagnare ad una speciale degustazione di prodotti tipici lucani realizzati da produttori locali come la Macelleria Iacovone di Donato e Domenico Iacovone, La Bottega del Vicinato di Saverio Castoro, il Salumificio Carbone di Antonio Carbone e le Cantine Re Manfredi di Paolo Montrone.

Tra i protagonisti della serata Sara Roversi – Presidente del Future Food Institute, Sonia Massari – Direttore della Future Food Academy, Simona Caselli – Presidente di AREFLH (Assembly of European Horticultural Regions), Gianni Galaverna, professore dell’Università degli Studi di Parma e World Food Forum, Michele Perniola, Professore dell’Università della Basilicata nonché Presidente della Società Italiana di Agronomia. Erano inoltre presenti le istituzioni locali, a partire dal Sindaco di Pisticci Viviana Verri, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il direttore generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero.

Ad aprire le porte del Museo è stato Pasquale Vena, Presidente del Gruppo Lucano, assieme alla Famiglia.

«Siamo onorati di aver ospitato il cocktail dell’evento collaterale del G20 di Food for Earth, il partenariato a lungo termine tra Future Food Institute e Fao. In pochissimi giorni siamo riusciti a mettere in piedi un’accoglienza 100% lucana, aprendo le porte di Essenza Lucano e coinvolgendo amici e partner locali per un’esperienza gastronomica autentica.» – Francesco Vena, Consigliere Delegato Lucano 1894

About Lucano 1894

Lucano 1894 è la storica azienda che, partita da un liquore nato dalla più profonda tradizione locale, è diventata una dei più importanti gruppi nazionali nella produzione e commercializzazione di spirits. Un brand conosciuto in tutto il mondo che ha saputo mantenere il suo “spirito” fondato sul rispetto della passione famigliare e della terra in cui è nato. Amaro Lucano nasce a Pisticci (Matera) a fine ‘800 grazie all’intuizione del suo giovane fondatore Pasquale Vena; un amaro dal gusto equilibrato che riscuote un incredibile successo e che, anche dopo un momentaneo blocco della produzione durante la Seconda Guerra Mondiale, riprende la sua attività fino a diventare, a partire dagli anni ’80, noto in tutta Italia e a livello internazionale anche attraverso grandi campagne pubblicitarie con alla base il famoso claim: “Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano!”.

Oggi Lucano 1894 conta circa 50 dipendenti tra l’headquarter di Milano, gli stabilimenti di Pisticci Scalo e di Vico Equense – dove si produce la Limoncetta di Sorrento, un limoncello dall’alto livello qualitativo con alla base il Limone di Sorrento Igp dell’omonimo Consorzio di tutela – e i flagship di Matera e Pisticci dove, oltre alla produzione del famoso Amaro e di altre 15 etichette di spirits, insiste il museo aziendale “Essenza Lucano”. L’azienda è presente commercialmente ormai in più di 30 paesi nel mondo, conta una sede estera in UK ed una stabile collaborazione con la Cocacola HBC Italia alla quale ha affidato la distribuzione nel mercato ho.re.ca. in Italia. La famiglia Vena, ancora al timone e giunta alla quarta generazione, ha aperto l’ingresso a manager e consulenti di esperienza rimanendo attiva sul mercato internazionale a livello di operazioni straordinarie ed in costante crescita per numeri sul mercato e dati di bilancio.