Rifasatura e tappetino di asfalto in via Ridola e via Duni in vista del vertice dei ministri degli esteri, il G20, che si terrà il 29 giugno a Matera. Lavori in corso fino a cessato bisogno. Qualche disagio per quanti dovranno temporaneamente parcheggiare altrove, ma è una necessità. Pazienza. Nè più nè meno come per il Giro d’Italia con il percorso, sempre lo stesso, da sistemare o riqualificare.