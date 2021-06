La foto ricordo da piazza Pascoli, dove sono comparsi i pannelli del G20 e un palchetto per le foto di rito e poi un tour tra artigianato e tipicità di Basilicata nel tour che gli ospiti del vertice dei ministri degli esteri avranno a Matera il 29 giugno prossimo. Due aspetti del gran lavorio che contrassegna la vigilia, mancano tre giorni, all’apertura del vertice che per Matera e la Basilicata significa tanto per la promozione mondiale e con buon ritorni turistici. E, se si saprà lavorare con lungimiranza, potrà venir fuori dell’altro se riusciremo a portare qui ogni anno uno spaccato di quella esperienza. Scenografia a parte vale il lancio dell’expo di artigianato e design che è Fucina Madre, organizzata dall’Apt.



E così Cultura e tradizione artigianale della Basilicata dell’Expo di “Fucina Madre”, organizzato dall’Apt di Basilicata, daranno il benvenuto agli ospiti del vertice internazionale dei ministri degli esteri ” G 20” che si terrà a Matera il 29 giugno. Lo ha annunciato il direttore dell’Azienda di promozione territoriale Antonio Nicoletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della rassegna di Artigianato e Design,in programma nella Città dei Sassi dal 7 all’11 luglio, che vedrà la partecipazione di 58 tra artigiani , designer e marker. Per il G 20 , in particolare, sono stati allestiti, una mostra tematica su ”Le forme del tempo” sulla tradizione artigiana regionale, allestita nella chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis, le botteghe artigiane lungo il percorso che da piazza Pascoli, percorrendo via Bruno Buozzi, porta nel Sasso Caveoso e una mostra allestita di proposte per il souvenir del G20, presso il Basilicata Open Space nel Palazzo dell’Annunziata.



Sono tre i souvenir scelti dagli organizzatori per omaggiare gli ospiti del G20: una lampada modellata con materiale dei calanchi, una federa istoriata e un astuccio con timbri in legno per il pane. ” Per la Basilicata -ha detto il direttore dell’Apt, Antonio Nicoletti- è una grande opportunità per avviare la stagione turistica con un evento di qualità, come Fucine Madre, e in concomitanza con il G20. Tra l’altro l’expo rappresenta il primo appuntamento internazionale per valorizzare il Made in Italy, partendo da una regione che ha tante peculiarità legata a una economia sostenibile”.

