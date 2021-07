Slogan, una marcia, fiori, canzoni e ricordi di una vita spezzata, quella di Carlo Giuliani, durante il G20 di Genova del 2001 sulla quale è stato scritto tanto per non dimenticare, perchè non si ripeta. Ricordiamo la presenza quasi 10 anni fa di Giuliano Giuliani, papà di Carlo, a Matera, in piazza san Francesco D’Assisi, in occasione della presentazione di un documentario e di un libro che parlava di quanto accaduto anni prima nel capoluogo ligure.Persona cordiale, ma ferma nella ricerca della verità. Ed è quello che l’Italia deve sempre cercare per dare risposte a tutela della libertà e della democrazia di tutti. Uno stimolo in più a far luce, se possibile, su pagine grigie o buie della storia del BelPaese. E le foto inviateci da quanti erano a Genova ne sono una testimonianza.