“Scuola: il sentiero si fa camminando.” Un seminario formativo nazionale online, per docenti, sulle prospettive e i metodi per la scuola del presente e del futuro. I lavori sono stati aperti con riflessioni sul tema delle routine per il benessere dei docenti da Caterina Policaro (Dirigente Scolastico del Future Labs Matera, polo regionale per la Basilicata facente capo all’Istituto Comprensivo Torraca di Matera) che ha dialogato con la psicologa Carlotta Pizzi rispondendo alle domande del moderatore Enrico Carosio.

Come imparano gli studenti, come insegnano i docenti, cosa spesso va storto? La Scuola e la sfida delle competenze digitali, narrare la scuola: processi e strumenti metacognitivi, la Didattica Digitale Integrata: un’opportunità più che un limite, quale sarà il futuro della scuola dopo l’emergenza covid, come il digitale ha cambiato la didattica e le relazioni. Questi i temi affrontati nel webinar.

“Abbiamo voluto fare insieme un primo bilancio – dichiara la prof.ssa Caterina Policaro – di un anno scolastico molto travagliato tra presenza e distanza, nel quale le competenze di cittadinanza digitale sono state oggetto di una velocizzazione causata dall’emergenza, sulla quale abbiamo erogato come scuole polo tante opportunità di formazione ai docenti, grazie alle risorse ministeriali delle nostre scuole con Future Lab Regionale, quale è quello di Matera che mi onoro di dirigere. Una iniziativa a più voci, promossa dal Future Lab Ancona in collaborazione con i colleghi dirigenti del Future Labs Matera (Istituto Comprensivo Torraca) e Future Labs Ozzano Emilia (Bo), insieme ai formatori di Casco Group di Parma, nel quale sono stati promossi diversi spunti di riflessione e pratiche concrete per acquisire ancora più consapevolezza nel puntare su una scuola davvero innovativa e che riporta al centro la persona, gli studenti, le relazioni insieme al digitale. Una ricchezza di esperienze formative sui temi della DigCompEdu e non solo. Nella sola Basilicata abbiamo erogato 29 percorsi di formazione online in questo anno scolastico, a cui hanno partecipato oltre 750 docenti lucani. La comunità scolastica ha bisogno di ritrovare dimensione e valori, mettendo a frutto, per il presente e il futuro, la capacità di affrontare ogni situazione da cui trarre nuove modalità di intendere e vivere l’apprendimento e l’insegnamento.”

L’incontro si è tenuto in modalità webinar, in forma di maratona nella quale si sono alternati i vari relatori, ha inteso rappresentare un’occasione per l’empowerment dei docenti e del personale della scuola. Dopo questo anno scolastico così impegnativo, forse anche più del precedente in pieno lockdown ed emergenza, il mondo della scuola ha compreso la necessità di dover comportarsi, ogni giorno, come uno o più “nuovi soggetti”, contemporaneamente, di un processo che deve poter essere maggiormente efficace per il futuro dei giovani e della società in genere.

Hanno dialogato per 4 ore esperti, docenti e dirigenti scolastici: Carlotta Pizzi, Caterina Policaro (dirigente Scolastico Future Labs Matera), Michelle Mazzotti, Beatrice Aimi ricercatrice, Alessandro Catellani di CASCO Group, Luca Prono (Dirigente Scolastico del Future Labs di Ozzano Emilia in provincia di Bologna), Roberto Bondi del Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Manici, Aluisi Tosolini (Dirigente Scolastico), Enrico Carosio, Alessandra Rucci (Dirigente Scolastico Future Lab Ancona), Stefania Mazza, Pierpaolo Triani (Ordinario di Pedagogia UniCatt), rendendo il momento formativo destinato ai docenti molto interessante.