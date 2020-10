Furto, la notte scorsa, presso l’azienda di autotrasporti Autoparco 2000 di Costanzo Angelo nella zona industriale a Macchia di Ferrandina. I ladri si sono introdotti nell’azienda, probabilmente attraverso il retro, e hanno portato via, del tutto indisturbati, un trattore stradale marca Scania, un camion semirimorchio Viberti e del gasolio per autotrazione che si trovava all’interno di una cisterna e nei serbatoio degli altri veicoli fermi nel piazzale.

Hanno inoltre tentato di portare via anche un autoarticolato a cui hanno rotto il vetro e provato invano a mettere in moto prima di allontanarsi uscendo dal cancello principale forzando la serratura e facendo saltare il grosso catenaccio. L’azienda è provvista di un circuito di telecamere di sicurezza collegate attraverso un’applicazione allo smarphone del proprietario della ditta. Ed è attraverso l’App che intorno alle 22,00 di ieri sera (19 ottobre) il titolare, che si trovava nei pressi di Milano per lavoro, si è accorto del furto ed ha prontamente allertato i carabinieri del posto. Adesso i filmati sono stati recuperati e consegnati nelle mani dei carabinieri per le dovute indagini.

Purtroppo non è la prima volta che in questa zona si verificano furti sia a questa ditta di autotrasporti ma anche ad altre realtà limitrofe nonostante la vigilanza notturna circoli per le strade dell’area industriale. Tra l’altro l’area è poco illuminata e sicuramente meriterebbe una illuminazione maggiore data la presenza di diverse piccole e medie imprese senza contare che da qualche anno a questa parte questo pezzo di Valbasento è rimasta più isolata e decentrata rispetto al resto delle aziende presenti perché una delle strade di collegamento fu inghiottita nel corso di una piena del Basento nel lontano 2013 e mai più stata ripristinata da parte della Regione.

Insomma, occorrerebbe avere da parte delle istituzioni tutte, un po’ più a cuore le realtà imprenditoriali presenti sui territori che quotidianamente cercano, con non poche difficoltà, di mantenere aperte le aziende e dare lavoro in una regione in cui i tassi di disoccupazione sono ancora molto alti.