Che i ladri agiscano di notte, in aperta Murgia, come è il tratto tra Pescariello e Melitto, ci sta visto che non ci sono telecamere o altro mezzo di contrasto. Ma che sottraggano cavi in pieno giorno lungo la linea delle Ferrovie Appulo Lucane, come accaduto per la sesta volta in poche settimane, sa tanto di beffa o di provocazione. A rimetterci, come riporta la nota delle Fal, sono i passeggeri, per gran parte pendolari che usano i treni per spostarsi da Matera, Altamura, Gravina a Bari e ritorno. L’azienda fa appello alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine in particolare perchè rafforzino controlli e indagini, per venire a capo dei furti e della filiera dei ricettatori. Ma serve un pizzico di fortuna per pizzicare i ladri, che ”monitorano” l’area tra Pescariello e Mellitto per sottrarre prontamente quanto è stato sostituito. E chissà che una preghiera a San Cristoforo ‘patrono” di viaggiatori e ferrovieri non sblocchi la situazione.



Comunicato stampa del 23 settembre 2021

FAL, ENNESIMO FURTO DI CAVI SULLA BARI – MATERA. IL SESTO IN MENO DI UN MESE, IL SECONDO QUESTA SETTIMANA. L’AZIENDA: “LE AUTORITA’ INTERVENGANO”

Secondo furto di cavi in pieno giorno in una settimana, il sesto in meno di un mese, sempre sulla linea Bari – Matera, questa volta tra Altamura e Pescariello.

“Adesso basta – affermano i vertici delle Ferrovie Appulo Lucane – le Autorità competenti intervengano quanto prima per interrompere questo susseguirsi di furti, danneggiamenti e atti vandalici che si verificano ormai quotidianamente ai danni della nostra Azienda e soprattutto dei nostri utenti costretti a sopportare gli inevitabili ritardi causati dalla necessità di ripristinare i cavi degli impianti di segnalamento e sicurezza”.



Nei giorni scorsi, dato il susseguirsi degli eventi dolosi, l’Azienda aveva rivolto un appello alle forze dell’ordine, che comunque stanno effettuando sopralluoghi continui sulla linea, e alle Autorità competenti, affinchè la questione venga portata all’attenzione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“Rinnoviamo l’appello alle Autorità – affermano dall’Azienda – per rafforzare i controlli ed individuare quanto prima i responsabili. E’ intollerabile dover continuare a subire tutto questo e doverci continuare a scusare con gli utenti per i ritardi causati ormai quotidianamente da questi atti inaccettabili”.

Elena Pinto

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Responsabile Relazioni Istituzionali e Stampa