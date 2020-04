Sventato furto alla scuola media pomaricana. Quattro ragazzi, con età compresa fra i 20 e i 22 anni, sono stati arrestati sabato 11 aprile appena dopo la mezzanotte, a Pomarico, con l’accusa di concorso in furto aggravato. Una pasqua sbagliata, per i giovani. Che sono stati intercettati prima di tutto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Matera intervenuti insieme a quelli della stazione di Pomarico.

I militari del Nucleo operativo e Radiomobile, nel transitare presso lo scantinato d’una palazzina residenziale limitrofa all’Istituto comprensivo “don Pietrangelo Spera del quartiere “Aldo Moro”, notavano alcuni giovani confabulare tra loro e, per terra, diversi oggetti; alla vista dei militari, quindi, i giovani hanno tentato di far perdere le loro tracce fra la scalinata del condominio e le rampe d’accesso ai garage; a quel punto, venivano fatte immediatamente affluire sul posto altre pattuglie delle Stazioni di carabinieri di Pomarico e Montescaglioso, che concorrevano alla ricerca dei giovani, individuati poco dopo nelle immediate vicinanze.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che il materiale rinvenuto nello scantinato era proprio quello precedentemente trafugato dal vicino edificio scolastico. I quattro giovani, poi dichiarati in stato d’arresto e posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, avevano reciso la rete di recinzione perimetrale dell’edificio e forzato gli infissi. Introdottisi dunque all’interno delle aule scolastiche, avevano prelevato una mole di materiale per un valore complessivo di circa 10mila euro.

Refurtiva variegata, tra: lavagne interattive multimediali, proiettori, strumenti musicali (fra i quali una chitarra elettrica, pianole e una batteria completa d’ogni rullante ecc.), materiale didattico indistinto e un computer.

La refurtiva è stata ovviamente restituita alla scuola. Per tornare nella disponibilità d’alunne e alunni, docenti e altro personale scolastico.

La sgradita visita non è il primo evento di questo tipo subito del plesso del quartiere “Moro”. La scuola media pomaricana, alcuni anni fa, era stata per esempio già al centro d’attenzioni simili. Quando furono portati via, in quel caso, le quote dei ragazzi che avrebbero dovuto partecipare alla tradizionale gita scolastica di fine anno. E che avevano depositato a scuola le somme necessarie. Che poi ignoti la notte prima dell’uscita fecero sparire.