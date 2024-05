Furti nelle frazioni di Pisticci. Le decisioni del Prefetto di Matera

Un incremento dei furti nel territorio di Pisticci c’è stato e la cosa ha determinato apprensione nella comunità locale. Da qui l’adozione di provvedimenti nell’immediato e in prospettiva. Il Prefetto di Matera, Cristina Favilli, al termine di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in relazione all’aumento dei furti nelle frazioni di Tinchi e Marconia di Pisticci ( Matera) ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo, già assicurati sul territorio dalle Forze di Polizia. Allo stesso tempo ha indicato l’opportunità di valorizzare il sistema di videosorveglianza, del quale l’Amministrazione comunale -presieduta dal sindaco Domenico Albano sta curando un progetto per l’intero territorio comunale, a supporto delle attività delle Forze dell’Ordine.Le Forze di Polizia hanno garantito il massimo impegno per una “opportuna azione preventiva di vigilanza” e nell’ottica di ”una maggiore percezione di sicurezza da ”parte dei cittadini, anche in raccordo con la Polizia Locale”.