Specialisti del furto di mezzi da cantieri edili, eseguiti nel 2019 tra Matera, Scanzano jonico e Pescara, con una tempistica e modalità operative che per ”efficienza”, finalmente individuati dopo quasi due anni di indagini che hanno consentito di chiudere il cerchio nei confronti di una banda di foggiani. Tanta pazienza per seguire tracce, indizi, grazie anche all’impiego di impianti di videosorveglianza pubblici e privati che hanno consentito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera di emettere cinque avvisi di garanzia, chiudendo le indagini portate avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Matera. Certo, scaltrezza dei ladri di mezzi d’opera a parte, ma è opportuno che il concetto di sicurezza nei cantieri e in città sia rafforzato da vigilanza e impianti di sorveglianza. Un investimento che, alla fine, paga recuperando anche i mezzi. Almeno una parte, come accaduto per questa operazione.



Questura di Matera

COMUNICATO STAMPA

Polizia di Stato sgomina una banda di foggiani specializzata in furti di mezzi d’opera tra Matera e Pescara

Notificati 5 Avvisi di garanzia notificati

Un’articolata indagine svolta dalla Squadra Mobile di Matera e coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, ha permesso di individuare 5 soggetti, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e altro, tutti residenti a Foggia e di età compresa fra i 27 e i 41 anni, ritenuti responsabili di diversi furti di mezzi d’opera – camion, pale meccaniche, escavatori –, nonché di altri macchinari e attrezzature, perpetrati nel 2019 ai danni di cantieri edili e cave, tra Matera e Pescara. Tra i furti contestati, due sono stati commessi a Matera, uno a Scanzano Jonico ed uno a Pescara, tra maggio e giugno del 2019.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato ai cinque l’Avviso di conclusione indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia per furto aggravato in concorso e ricettazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

Il modus operandi della banda, composta dagli indagati e da altri soggetti rimasti al momento ignoti, era sempre lo stesso: un gruppo, a composizione modulare, si spostava da Foggia a Matera e in provincia e a Pescara, per effettuare mirati furti di mezzi d’opera e di movimento terra. I furti erano preceduti da sopralluoghi effettuati in zona da alcuni dei componenti del gruppo, che utilizzava per gli spostamenti autovetture appositamente noleggiate.

Gli indagati erano altamente specializzati nell’attività criminale e particolarmente abili: attraverso un’organizzazione complessa e ben studiata riuscivano in brevissimo tempo a mettere in moto i mezzi da portare via e a farli sparire, operazione tutt’altro che semplice.

Fondamentale per l’individuazione dei cinque soggetti è risultata l’analisi delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino e di telecamere private, oltre ai riscontri ottenuti dai controlli su strada. Sono stati altresì effettuate accurate analisi dei traffici telefonici e telematici degli individui indagati e di altri soggetti ad essi collegati.

La banda era collegata a circuiti di riciclaggio internazionali. Infatti, grazie anche alla collaborazione dell’Interpol e delle Polizie della Polonia e dell’Ungheria, alcuni dei mezzi trafugati, sono stati ritrovati in quei paesi e sequestrati.

Inoltre, un autocarro Iveco rubato a Matera è stato intercettato sull’autostrada Adriatica A14 da personale della Polizia Stradale di Pescara mentre veniva utilizzato per trasportare due mini escavatori appena rubati a Pescara.

Una parte dei mezzi trafugati è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Matera 18 marzo 2021