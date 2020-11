Rocco Leonardo Tauro una ”quercia” della politica Montalbano jonico e autore di interventi e di scritti su riforma fondiaria e mondo agricolo proprio non ci sta ad assistere allo stillicidio di furti di albero di ulivo, alcuni anche secolari, trasformati in legna da ardere o per altri fini, magari ornamentali e su commissione. E ha deciso di sensibilizzare tutti, a cominciare dall’Amministrazione comunale, per rafforzare la vigilanza e magari una convenzione con le società di vigilanza privata farebbero al caso. Nel frattempo se notate movimenti sospetti segnalate e denunciate. I ladri di una pianta secolare come l’Ulivo vanno assicurati alla giustizia.



AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA

NEMMENO GLI ALBERI DI ULIVO LASCIANO IN PACE !

Nelle ultime settimane dobbiamo registrare, purtroppo, un altro evento che non fa stare tranquilli i proprietari terrieri di Montalbano. Infatti si stanno verificando una serie di furti di alberi..

Esattamente così.

Alberi di ulivo, anche secolari, che vengono tagliati di notte e portati letteralmente via, probabilmente per essere venduti come legna da ardere, oppure per altri scopi. Tra l’altro pianta tutelata con apposite leggi nazionali e regionali.

Almeno già quattro i casi di furti notturni di questa specie che sarebbero stati registrati.

Urge a questo punto uno sforzo maggiore di controllo del territorio, non solamente quello urbano, che ovviamente non può passare solamente con l’impegno delle forze dell’ordine che sono già allo stremo per i tanti impegni di servizio pubblico su più fronti.

Come consigliere comunale mi farò carico unitamente al mio gruppo consiliare di suggerire anche una specifica di convezione tra l’amministrazione comunale e gli Istituti di vigilanza privata, oppure tra questi e gli stessi proprietari, ma con la attiva partecipazione della stessa amministrazione locale.

Ricordo, solamente a mò di ipotesi per il momento che stiamo vivendo, che nel 2014 l’allora amministrazione locale fece apposita convenzione con una associazione di volontari per la difesa dell’ambiente e della fauna che dette ottimi risultati, in quanto in aggiunta alla loro missione specifica , la presenza di quei volontari servì anche a ridurre drasticamente il dannoso fenomeno dei furti nelle campagne, che genera anche paura e preoccupazione per i tanti concittadini che vivono costantemente nelle campagne anche di notte e in posti il più delle volte isolati .

Esperienza da allora non più fatta, ma che invece sarebbe oltremodo necessaria ripeterla in via definiva .

04/11/2020

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere Comunale

“Montalbano La Città che Vogliamo”