Furti a La Martella. Fiom Cgil chiede incontro al Prefetto

Finisci di lavorare e vorresti tornare in famiglia…ma ti tocca imprecare perchè ti hanno rubato l’auto. Sono le amare sorprese che possono capitare e, purtroppo, a subirne le conseguenze- in ordine di tempo- è stato un operaio della Comer nell’area industriale di La Martella, a Matera. Un’area ”aperta” con tante vie di accesso e con i parcheggi per i veicoli fuori dalle aziende, per cui le possibilità di furti sono dietro l’angolo…Vecchia storia. Se l’accesso all’area industriale fosse ”protetto” la situazione sarebbe un’altra. Ma quell’area, come altre, sono nate così. Ma ciò non toglie che il problema della sicurezza resti e che occorre fare qualcosa. Per questo il segretario della Fiom Cgil territoriale, Maurizio Girasole, ha chiesto al Prefetto di un convocare un incontro coinvolgendo quanti possano contribuire alla soluzione del problema. Oggi l’auto di operaio, e mantenerla costa e non poco vista la speculazione sui prezzi dei carburanti, ma domani potrebbe accadere ai mezzi di una azienda o a materie prime, attrezzature che potrebbero creare contraccolpi alla produzione e ai lavoratori. E allora, sollecita Maurizio Girasole, parliamone adesso…



LA RICHIESTA DI GIRASOLE

Spett.

Prefettura Matera

p.c.

Assessorato Sviluppo Economico e Lavoro

Regione Basilicata

Comune di Matera

Consorzio per lo Sviluppo Industriale

della Provincia di Matera

Confindustria Basilicata

Confapi Matera

Alla Stampa Locale

Oggetto: richiesta incontro “Emergenza furti autovetture lavoratori area industriale La Martella”

Sottoponiamo all’attenzione di Sua Eccellenza il Prefetto di Matera la questione sicurezza nella zona industriale La Martella di Matera, che non può più essere rinviata, e che proprio in questi giorni sta assumendo il carattere dell’emergenza.

Sono sempre più numerosi gli episodi di furti di auto dei dipendenti, ultimo in ordine temporale ad un operaio della Comer Industries Components ( via Enzo Ferrari).

I lavoratori all’uscita dal turno di lavoro trovano l’amara sorpresa del furto della propria autovettura parcheggiata nelle aree antistanti lo stabilimento produttivo. Il dramma in cui sprofonda un operaio che viene sottratto dell’unico mezzo di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro, vista la atavica carenza di un servizio di trasporto pubblico. La impossibilità di

un lavoratore di poter sostenere una enorme spesa straordinaria per acquistare un’autovettura a causa della nota riduzione del potere di acquisto degli stipendi, che ora mai non bastano per soddisfare i bisogni primari della famiglia per più di

tre settimane al mese.

Confidando nella Sua sperimenta le chiediamo di convocare un urgente incontro sul tema esposto, coinvolgendo quanti

citati in indirizzo alla presente