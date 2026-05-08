Furgone giù dal ponte lungo la Basentana. Ferito conducente.

Meno male come è andata. Ferito e trasportato in ospedale a Potenza un uomo di 33 anni originario di Pisticci (Matera) che è finito con il furgone nel fiume Basento, dopo aver sfondato il guard rail. L’incidente, per cause da accertare, è avvenuto nella mattinata dell’8 maggio lungo la ”Basentana” al chilometro 9+350 . Traffico rallentato e squadre dei vigili del Fuoco del distaccamento di Ferrandina( Matera) all’opera per recuperare il veicolo. Sul posto anche i vigili del Fuoco del Comando di Potenza, i Carabinieri per i rilievi di rito, il personale ANAS.y



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di oggi, 8 maggio 2026, intorno alle ore 10:40, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera che opera presso il Distaccamento di Ferrandina è intervenute per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 407 “Basentana”, al km 9+350.

Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è uscito fuori dalla sede stradale sfondando le barriere di protezione e precipitando rovinosamente dal ponte. Nonostante il violento impatto e il volo dal viadotto, la dinamica della caduta ha permesso di evitare conseguenze fatali per il conducente.

L’unico occupante del veicolo, un giovane di 33 anni originario di Pisticci (MT), è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Potenza per le cure del caso.

Le operazioni di soccorso tecnico sono state complesse: il mezzo, precipitato nel letto del fiume

Basento è stato dapprima imbracato e successivamente riportato al piano stradale con l’autogru.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, i Carabinieri per i rilievi di rito, il personale ANAS per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del tratto autostradale interessato.

L’intervento si è concluso con la rimozione dei detriti e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata.

