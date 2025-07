Fuori pentole e chiavi anche a Matera per non lasciare soli gli abitanti di Gaza

Sono settimane che il bollettino delle persone falcidiate a Gaza continua a fornire il quotidiano e triste bilancio di morte , durante la fila per ricevere ( quando ci riescono) dei viveri. E mentre si susseguono ipocriti appelli alla tregua, alla pace, anche nel nostro Paese, dove il Governo non va e non può andare oltre, visti gli stretti rapporti con Israele e con gli Stati Uniti. Il termine genocidio non piace, ma è così. E la pensa così anche parte dell’opinione pubblica israeliana , stanca di quella scia di sangue per salvare ostaggi o riavere i corpi di quanti sono deceduti, durante quel colpo di mano di ‘’Hamas’’ di tre anni fa, con morti e rapimenti. Quella reazione è andata oltre ed è servita anche per altri fini con le guerre in Iran, Iraq, Libano e via elencando. Tutto questo mentre l’Organizzazione delle nazioni Unite è stata ignorata, anche in relazione ai veti incrociati delle grandi potenze. Agli italiani che pensano con la propria testa e che sanno ancora indignarsi davanti a scene di bimbi uccisi, denutriti, morti per fame o per una sventagliata di mitra o a donne, uomini, bimbi che non possono curarsi, è rivolto l’invito a fare rumore, domenica 27 luglio, a partire dalle 22.00. Sarà così in tutta Italia, tranne che nei Palazzi della Capitale, dove attendono che i padroni del terrore si mettano d’accordo per una tregua dopo l’ennesimo bollettino di morte a Gaza o in Ucraina. Povera Patria…recita una nota canzone di Franco Battiato, poeta del dialogo multiculturale.



IL MESSAGGIO CHE A MATERA GIRA SUL WEB.

Anche da Matera vogliamo *”Disertare il silenzio”* e fare rumore insieme per non abbandonare Gaza.

*Domenica 27 luglio alle 22.00* invitiamo tutte le persone, i gruppi, le associazioni, le parrocchie ad aderire a questa mobilitazione nazionale *facendo risuonare nella nostra città sirene, campane, pentole, chiavi, per rompere il silenzio* e unire il nostro rumore a tutte le sirene che suonano a Gaza dove il tempo è finito. Dove ogni ora che passa la popolazione viene sempre di più sterminata, deportata, ridotta allo stremo, condannata ad una fine voluta anche dal nostro governo e dall’Europa.

“Che ci sentano fino a Gaza: perché sappiano di non essere soli.

Che ci sentano nei palazzi del potere italiano: perché lì sappiano, invece, che sono soli; e che la verità ha il potere di fracassare il silenzio dei complici e dei vili.”

Moltiplichiamo la nostra azione diffondendo il nostro “rumore” anche sui social.

“Non rimarremo in silenzio, mentre la gente di Gaza viene sterminata.”



Le MOTIVAZIONI DELLA MANIFESTAZIONE



MOBILITAZIONE COLLETTIVA IL 27 LUGLIO 2025 ALLE 22:00

Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio!

Gaza muore di fame: il genocidio entra nella fase finale, e Israele prepara così una terra finalmente davvero senza popolo. Affamando, assetando, bombardando.

A Gaza suonano le sirene delle ambulanze, che danno voce ai condannati a morte per fame e bombe. Quelle sirene dicono al mondo che non c’è più tempo.

Non possono fare altro, a Gaza: perché i governi del cosiddetto ‘mondo libero’ stanno con Israele. Con il carnefice, non con la vittima. Anche il nostro governo continua a sostenere Israele: impedendo la sospensione dell’accordo con l’Unione europea; continuando a vendergli armi; coprendolo in ogni modo. Il nostro governo ha le mani sporche di sangue.

Ebbene, noi vogliamo rompere questo mostruoso muro di silenzio.

Vogliamo fracassarlo, e liberare la verità.

Vogliamo disertare questo silenzio di morte.

Vogliamo unire le nostre sirene e le nostre campane alle sirene delle ambulanze di Gaza.

Domenica 27 luglio, alle 22, facciamo suonare a distesa le campane dei palazzi comunali, quelle delle chiese, e ogni sirena possibile: ambulanze, navi, barche, porti. Suoniamo ogni fischietto, battiamo le pentole. Facciamo più rumore, più chiasso, più fracasso possibile. Facciamolo insieme: nelle piazze e sulle spiagge. Facciamolo sui balconi e alle finestre. Facciamolo sui social. Facciamolo dappertutto.



Che ci sentano fino a Gaza: perché sappiano di non essere soli. Che ci sentano nei palazzi del potere italiano: perché lì sappiano, invece, che sono soli; e che la verità ha il potere di fracassare il silenzio dei complici e dei vili.

Ci sentiamo impotenti di fronte all’enormità di quel grande campo di concentramento in cui Israele ha trasformato Gaza.

Lo saremo davvero solo se rimarremo muti di fronte allo scandalo della fame usata come arma di sterminio di massa: ma noi, il popolo dei sudari, delle luci, delle sanzioni popolari, non ci fermiamo.

Non rimarremo in silenzio, mentre la gente di Gaza viene sterminata.