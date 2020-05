Il tentativo di compiere l’ennesima porcata nei confronti dell’Italia per quanto riguarda il ripristino dei flussi turistici con l’avvio della Fase 2 da epidemia da coronavirus non ci sorprende più di tanto. E del resto, guarda caso, prima l’Olanda sui fondi di aiuto per la crisi e oggi l’Austria tra i Paesi che preferirebbero corridoi ‘sanitari” sicuri per le vacanze la dicono lunga sulle preferenze del mercato tedesco- verso Croazia, Grecia e alcune località spagnole.



E del resto, per chi ha memoria, nelle scorse settimane era cominciato lo spot di assaggio della presidente della Commissione Europea , Ursula Van der Lyen, riportato il 14 aprile sul quotidiano tedesco ”Bild Zeitung” , a non prenotare le vacanze estive. E l’Italia è tra i Paesi preferiti del popolo tedesco. Un cerchio che si chiude con le strategie dei corridoi sicuri. Il nostro Paese, che pure ha delle zone a forte rischio contagio, come la Lombardia, ha annunciato che riaprirà le frontiere il 3 giugno. Ci ha pensato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a respingere i maldestri attacchi con ”sotterranea” regia tedesca per escludere almeno in parte dalla libera circolazione turistica. E ha invitato i colleghi di Germania, Austria, Croazia, Cipro, Grecia, Spagna, Portogallo e Slovenia, collegati in videoconferenza in un vertice sui flussi turistici a mutare rotta. ” Le nostre strutture sono pronte, preparate e all’avanguardia -ha detto Di Maio.Dal 3 giugno l’Italia ripartirà a 360 gradi. Ci si potrà muovere tra le regioni e siamo pronti ad accogliere in sicurezza cittadini europei che vogliono passare le loro ferie in Italia”. E ha aggiunto senza mezzi termini che “E’ inammissibile che ci siano black list tra Paesi dell’Unione europea” ammonendo che ” Se non cambiamo direzione, ci saranno serie ricadute economiche sul comparto turistico di tutti i Paesi europei, non solo dell’Italia”. E del resto il solo prevedere corridoi turistici. maturati su una geografia da contagio da coronavirus, è qualcosa che va contro il tratto di Schengen sulla libera circolazione. “I corridoi turistici -ha detto- tramite accordi bilaterali, sono contro lo spirito dell’Unione europea. Ci dobbiamo tutti impegnare a non favorire direttamente, né indirettamente tramite liste, degli sconsigli”. E,in proposito, Di Maio si è impegnato a fornire un report settimanale in più lingue sull’andamento epidemiologico regione per regione.



In campana…E frau Angela Merkel che viene in vacanza ad Ischia farebbe bene a dire che parte sta e con chi sta. Del resto i servizi ricorrenti su Croazia e Grecia che, per diversi motivi sono sotto l’influenza tedesca, non mostrano eccessivi limiti di distanziamento. E l’Italia. Per noi Uber Alles! Prima di tutto…Altro che turismo di prossimità.