Fuori il carro…e sindaco Bennardi al timone

Davanti al timone, anche se in giaccia e cravatta, ma il sindaco di Matera Domenico Bennardi non si è tirato indietro per portare sulla piazzetta della fabbrica di Piccianello il carro trionfale di cartapesta, realizzato da Eustachio ”Uccio” Santochirico. Una manovra a babordo, per la ”nave” di cartapesta, poi l’assestamento e la manovra di rientro sul versante sinistro della piazza in attesa di collocare a poppa, sul castelletto, la statua della Madonna della Bruna. Foto da passare agli annali. Poi tante foto ricordo con le forze dell’ordine, volontari con un carro che è rimasto in deposito per due anni. Emozione per tanti. Ma finalmente ci siamo,nonostante i 40 gradi di una giornata afosa.