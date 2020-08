Aver riconfermato Giulio Ferrara come presidente del Cotrab, pur essendo stato lo stesso condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni di una sua dipendente quando era direttore della Sita,dipendente che così -in modo del tutto assurdo- è stata messa nella sgradevole condizione di averlo ancora come suo superiore, è quanto di più incredibile che possa capitare in un Paese normale, in una regione normale. Ma tant’è!

Per cui rimuoverlo quanto prima dall’incarico non è più rinviabile. La mobilitazione per ottenere questo elementare atto di civiltà cresce e non è destinata a fermarsi sino a che non lo si raggiungerà. Chi deve andare via dall’azienda è il carnefice non la vittima. Dovrebbe essere chiaro a tutti, ma così non è.

E’ stata lanciata (dall’associazione “Dalla stessa parte“) anche una petizione popolare “IL PRESIDENTE COTRAB BASILICATA, CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE, DEVE ESSERE DESTITUITO” indirizzata al Presidente del Consiglio – Giuseppe Conte, alla Ministra Paola De Micheli, alla Ministra Elena Bonetti e all’Assessora Donatella Merra, su change.org che ha -al momento in cui scriviamo- superato le 31 mila firme (https://www.change.org/p/presidente-del-consiglio-giuseppe-conte-il-presidente-cotrab-basilicata-condannato-per-violenza-sessuale-deve-essere-destituito?recruiter=1143994973&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=ecbb4ffb8272405ba7e1f49e05cfad31&recruited_by_id=a4cca710-e627-11ea-8cd8-dbe2436f870e&utm_content=fht-24294542-it-it%3A1)

Oggi si registra (TGR delle 14,00) anche una dichiarazione dell’assessora regionale Merra con cui, dopo avere in un primo tempo tenuta una posizione ambigua e infastidita dal clamore che stava assumendo la vicenda (lasciando intendere che schierarsi dalla parte di una donna violentata dal suo superiore sarebbe una “caccia alle streghe” , una “sfida personale” un “attrito” che le istituzioni non potevano permettersi), assume ora una posizione più netta.

Ha infatti detto : “per l’assessore Merra, Ferrara è il maggiore responsabile del fallimento dei trasporti in Basilicata, come donna la sua presenza non è più consona e non è più accettabile“. Bene, si attendono atti consequenziali.

Nel frattempo al Cotrab è giunta anche una diffida da parte della consigliera regionale per la parità tesa a conoscere quali azioni siano state messe in atto dall’azienda per evitare qualsiasi condanna tra il Ferrara e la lavoratrice sua vittima. Ecco il comunicato relativo:

“Con riferimento alla questione COTRAB, esitata nella condanna del suo Presidente Giulio Ferrara per gravi reati ai danni di una lavoratrice, la Consigliera regionale di parità comunica di avere provveduto ad inviare a COTRAB ed a SITA Sud idoneo atto di diffida. Con detto atto è stato richiesto di comunicare quali azioni siano state poste in essere a tutela della dipendente tali, comunque, da scongiurare qualsivoglia contatto e/o interazione con il prefato Ferrara.

“Nonostante il mio Ufficio non fosse stato interessato direttamente dalla lavoratrice, dichiara la Consigliera di parità Pipponzi, tale intervento si è reso necessario in quanto la notizia della condanna del Ferrara e delle condotte discriminatorie poste in essere ai danni di una lavoratrice, mi ha consentito di effettuare gli opportuni approfondimenti, così da inquadrare la vicenda nell’ambito delle competenze proprie dell’Ufficio della Consigliera di parità, come prescritto dal d.lgs 198/2006”.

“Auspico che l’azienda metta in essere immediatamente tutti gli accorgimenti necessari, anche contrattualmente previsti, affinché la lavoratrice sia tutelata e messa in sicurezza, conclude Pipponzi; è fondamentale infatti che la dipendente in nessun caso possa trovarsi in una condizione di subordinazione diretta e/o indiretta con il Ferrara. Seguiranno, come per legge, i connessi accertamenti diretti anche con l’ausilio dell’Ispettorato territoriale del lavoro”.

……e’ appena giunto anche un comunicato di Coalizione civica per Matera che ribadisce la stessa richiesta ed invita a firmare la petizione:

IL PRESIDENTE COTRAB BASILICATA, CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE, DEVE ESSERE DESTITUITO

La violenza sulle donne fa ormai notizia quando è troppo tardi, quando finisce sulle pagine di cronaca nera. Perché siamo abituati a chiudere gli occhi davanti alle “piccole” e “innocue” violenze quotidiane, ovunque accadano e in qualsiasi contesto vengano perpetrate. Ne diventiamo tutti complici e taciti osservatori.

È di questi giorni la notizia che riconferma nella sua carica di presidente del Cotrab, il Consorzio Trasporti Aziende Basilicata, Giulio Ferrara, condannato a due anni e sei mesi per violenza sessuale perpetrata nei confronti di una dipendente della società da lui presieduta. Rieletto nello stesso posto, con lo stesso ruolo.

Ed è sconcertante che una sentenza della Cassazione venga definita dall’assessore ai Trasporti della Regione Basilicata una “caccia alle streghe”, utilizzando una retorica che cancella ogni valutazione di merito sull’accaduto. E contribuendo a ostacolare quel già difficile processo di denuncia delle violenze, in cui le donne sono sempre più sole e prive di tutele.

Le “streghe” abitano altri luoghi, vanno cercate laddove si costruiscono atteggiamenti omertosi e di complicità, con risposte di stile e di circostanza.

Coalizione Civca per Matera stigmatizza la scelta di Cotrab di ignorare la decisione della Cassazione avvalorando la tesi, purtroppo condivisa, che denunciare e persino condannare la violenza sulle donne sia inutile allo sviluppo di una società più attenta alla prevenzione della violenza stessa.

Invitiamo tutti a firmare la petizione on line promossa dal movimento. #dallastessaparte”