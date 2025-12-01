Fuori dal ‘sommerso”: gli appalti vanno regolamentati!

La richiesta viene dai segretari regionali di Fillea Cgil Angelo Vaccaro, Filca Cisl e Angelo Casorelli e della Feneal Uil, che in una nota chiedono ai rappresentanti degli enti locali di darsi una mossa, per sottoscrivere protocolli di intesa che evitino tutti rischi legati al subappalto, con tutto quello che comportano i ribassi d’asta, quanto a qualità delle opere eseguite, evasioni contributive e previdenziali e impiego di lavoro nero, con i rischi di incidenti anche mortali. E su questo dato la Basilicata continua a essere maglia nera. Del resto il clima nazionale non è diverso con quella politica delle ”mani libere” in economia che sta procurando crisi di settore e vittime sui cantieri. Il Governo nazionale annuncia rimedi, ma finora non si è arrestato lo stillicidio di morti di lavoratori italiani e stranieri, provenienti dalla ”platea” degli esclusi dal ciclo produttivo. I ”palliativi” come la patente a punti o l’annuncio di un incremento degli ispettori del lavoro sono la conferma di un ”immobilismo” che desta non poche perplessità



COMUNICATO STAMPA

A inizio anno – esattamente il 7 gennaio scorso – abbiamo inviato ai responsabili

delle più importanti Stazioni Appaltanti pubbliche operanti nella nostra regione – il Presidente della giunta regionale, i Presidenti delle Province di Potenza e

Matera, il Sindaco di Potenza e l’ex Commissario del comune di Matera, gli

Amministratori Unici delle Aziende per l’Edilizia residenziale pubblica di

Potenza e Matera e dell’Acquedotto Lucano – la piattaforma unitaria Fillea Cgil

Feneal Uil Filca Cisl per la stipula di Protocolli di Intesa in materia di appalti di

lavori pubblici e le relative richieste di incontro per l’avvio dei tavoli di

confronto.

Siamo oramai sull’ultimo scorcio del 2025 e, se si fa eccezione per alcuni

incontri preliminari avvenuti con il Presidente alla Provincia di Potenza e

L’Amministratore Unico dell’Ater di Matera cui, però, gli stessi non hanno

dato alcun seguito, continua a permanere un “ silenzio assordante “ da

parte di tutte le Istituzioni e Aziende pubbliche chiamate in causa.

Riteniamo del tutto censurabile il protrarsi di un atteggiamento di

indisponibilità a qualsiasi confronto con forze sociali ampiamente

rappresentative di una parte rilevante del mondo del lavoro regionale, quali sono

i lavoratori e le lavoratrici dell’ampia filiera produttiva dell’edilizia, da parte dei

vertici politici delle Istituzioni di governo regionale e locale, nonché da chi

esercita responsabilità di gestione apicali di importanti Agenzie pubbliche

regionali.



Siamo, forse, di fronte al diffuso convincimento recondito tra i vertici

istituzionali e amministrativi che, in materia di appalti pubblici, il miglior

modo di conseguire gli interessi pubblici sia quello che non bisogna

“disturbare il manovratore”? Ovvero sottrarsi a qualsiasi forma di

confronto e controllo sociale?

Noi pensiamo l’esatto opposto.

Per questo reitereremo a tutti i soggetti pubblici surrichiamati, a partire dal

Presidente della Giunta regionale, la richiesta di avviare i tavoli di confronto e, a

sostegno, metteremo in essere tutte le azioni e iniziative sindacali che si

renderanno opportune e necessarie.



Con la definizione dei Protocolli di Intesa sugli appalti pubblici di lavori e

la loro successiva implementazione e monitoraggio, infatti, si intendono

perseguire – nel rispetto del quadro normativo vigente e in rapporto ai poteri e

alle prerogative affidate alle Stazioni Appaltanti – proprio quei fondamentali

interessi pubblici e collettivi, precipuamente attraverso il contrasto dei

subappalti a “cascata” (catena di subappalti dei subappalti) e il

superamento degli affidamenti al “massimo ribasso“, tesi a garantire

legalità e trasparenza nelle dinamiche del mercato dei lavori pubblici,

realizzazione di opere di qualità, con costi e tempi certi di esecuzione, attraverso

l’impiego di lavoro di qualità, il contrasto al lavoro irregolare e ai fenomeni di

dumping contrattuale che si verificano quando non si applicano i Contratti

Collettivi dell’edilizia firmati dalle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di

settore comparativamente più rappresentative, la piena applicazione della

legislazione e delle norme contrattuali, con particolare riguardo allo svolgimento

di formazione reale garantita dalla CassaEdile/Edil Cassa Regionali e

all’attuazione di misure e dispositivi di prevenzione, a tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Non per minore importanza, riteniamo di sottolineare, infine, che tutte le

suddette condizioni possono esplicare anche una funzione di deterrenza e

contrasto avverso fenomeni corruttivi e/o di infiltrazione di interessi illeciti,

organizzati o meno, nel ciclo degli appalti pubblici.

Matera, 01/12/2025

I Segretari Generali Regionali

Fillea Cgil Filca Cisl Feneal Uil Angelo VACCARO Angelo CASORELLI Mino Paolicelli