E’ accaduto nella tarda serata di lunedì 9 maggio ad Accettura, in occasione della festa del Maggio in onore del Patrono San Giuliano. Alcuni buoi, spaventati dai fuochi pirotecnici, sono finiti sulla folla creando panico e causando il ferimento di quattro persone di media età Sono scattati subito i soccorsi con l’arrivo dei Carabinieri e del 118 con il trasporto dei feriti in ospedale.