Fuochi d’artificio per il 2 Luglio. C”è una soluzione

L’incontro convocato a Potenza dall’assessore regionale all’ambiente, Cosimo Latronico, sulla questione dei fuochi di artificio, per la festa del 2 Luglio, ha imboccato la strada della soluzione. I fuochi ci saranno e i diversi soggetti coinvolti, da quanto si è appreso, metteranno a punto i diversi aspetti procedurali e organizzativi. Non ne conosciamo i particolari, ma il confronto tra Regione, Ente Parco, Associazione Maria Santissima della Bruna e Comune, ha dato una svolta alla situazione. Tradizione rispettata e in sicurezza. Ne sapremo di più nelle prossime ore.