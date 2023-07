Fuochi d’artificio . A Valencia fiesta per la Patrona anche nel Parco

A Valencia ( Spagna) i fuochi pirotecnici per la Santa Patrona con Bambinello,(proprio come la nostra Madonna della Bruna) la Virgen de los desamparados ” Nostra signora degli Abbandonati ” li fanno nel letto del rio Turia, un parco urbano contrassegnato da una vegetazione rigogliosa. E così da sempre la materana Maria Bruna Malcangi,da Piccianello, che vive e lavora nella città della comunità valenciana e tornata a Matera durante la festa del 2 luglio. E ha espresso rammarico nell’aver sentito i commenti delusi di una festa ” descaffeinata”, poco eccitante per farla breve. Maria Bruna ci ha girato alcuni video girati in tutta sicurezza a pochi metri dai fuochi, tra il fragore dei botti, i colori e le imprese pronte- eventualmente- ad azionare gli estintori. Area presidiata per la ”nit del foc’ ( la notte del fuoco, con un finale di 20 minuti ininterrotti di fuochi pirotecnici. Video per i fuochi in onore , oltre che dalla Santa Patrona, che si festeggia a metà maggio, a marzo per San Giuseppe.E allora Adelante Matera! La vinca per Murgia Timone ( ma che fatica!) ha riaperto una strada, ora si tratta di percorrerla fino in fondo…



dal sito web www. visitvalencia.com

Storia, Leggenda e Curiosità

L’origine dell’attuale devozione alla Patrona di Valencia, fu la predica che Fray Juan Gilabert Jofré (contemporaneo e amico di San Vicente Ferrer) pronunciò nella Cattedrale il 24 febbraio 1409. Mentre si recava nella Cattedrale, vide alcuni i ragazzi si prendevano gioco di un pazzo. Nella sua omelia, il Padre ha invitato i parrocchiani ad agire in favore dei poveri ammalati abbandonati.

La sua richiesta fu ascoltata da Lorenzo Salmón, commerciante che avviò subito il progetto che portò alla costruzione dell'”Hospital dels ignocens. Folls e Orats”. Secondo la descrizione dei servizi che vi venivano forniti, ci porta a dire che fu il primo ospedale psichiatrico del mondo.

Ma più curiosa è la leggenda degli autori dell’immagine che oggi veneriamo. Si racconta che nel 1414 arrivarono alla confraternita che manteneva l’ospedale tre giovani vestiti da pellegrini. Il fratello che abitava nella casa aveva una moglie storpia e cieca. Dopo averli ricevuti, gli dissero che in 4 giorni avrebbero potuto costruire un’immagine della Vergine se avessero dato loro un luogo per farlo e del cibo.

Dopo quattro giorni, e non udendo alcun rumore, forzarono la porta e trovarono l’immagine della Vergine Maria. I pellegrini non si trovavano da nessuna parte, quindi pensavano che fossero angeli. Inoltre, la moglie del fratello ha recuperato la vista. Tale immagine non avrebbe mai potuto essere copiata perfettamente dai Ribalta, Orrente, Zariñena ed Espinosa, che vi riconoscevano “qualche cosa soprannaturale”.