Fuochi 2 Luglio a Murgia Timone. Prescrizioni, buon senso e senno di poi…

Si poteva sbrogliare prima la matassa dello svolgimento dei fuochi di artificio nella notte del 2 Luglio a Murgia Timone? Se lo sono chiesto in tanti dopo l’annuncio dell’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico, che la Valutazione d’incidenza ambientale ( la Vinca) presentata dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, guidata dall’infaticabile Bruno Caiella, era stata accettata e con tutte le prescrizioni del caso, che pubblichiamo più avanti. In sintesi : bagnare il terreno della murgia ripetutamene e a sufficienza , controllare l’andamento del vento e che tutto si svolga in sicurezza e nel rispetto dei luoghi, visto che siamo nel parco della Murgia. Bene. Si sarebbe potuto fare anche prima, lavorando con serenità e per tempo. Del resto Murgia Timone è stata ampiamente devastata con quel progetto di ‘valorizzazione’ legato ai fondi di Matera 2019 sul quale ci sono stati tanti ‘’silenzi assensi’’ e due ordini del giorno del consiglio comunale, finiti nel cassetto. Altro che integrità dei luoghi. Sì sarebbe potuto venire a capo di una vicenda, esplosa lo scorso anno, che richiedeva volontà e buon senso come è stato fatto per la Vinca e le prescrizioni a Cava del Sole. Ma non è stato semplice. Caiella è andato avanti comunque, in attesa che in fondo al tunnel si vedesse la luce. E cosi è stato. Ha ringraziato tutti e quanti si sono prodigati con impegno e in sedi diverse per restituire integrità allo svolgimento della Festa della Bruna, che appartiene alla identità e alla storia dei materani. A loro volta chiamati a impegnarsi di più per difendere le tradizioni e nel valorizzarle. Problemi e progetti non mancano. Li ritroveremo dopo il 3 luglio o dopo l’Ottava se preferite. Ma che si apra una nuova pagina per la 635^ edizione e ognuno faccia fino in fondo la propria parte. Servono concretezza e progetto. La festa del 2 luglio non può essere affidata alla Provvidenza…



IL Comunicato Stampa dell’ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, dott. Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, esprimono viva soddisfazione per l’accoglimento della richiesta di autorizzazione, inerente lo svolgimento del tradizionale spettacolo pirotecnico, pervenuto dall’ente dipartimentale regionale.

Lo spettacolo, affidato alla Pirotecnica Colangelo Fireworks di Avigliano, come riportato nel programma dei festeggiamenti, avrà luogo la sera del due luglio p.v. a conclusione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, in Contrada Murgia Timone, alle ore 23.55.

Il lungo lavoro svolto nelle scorse settimane e negli ultimi giorni, culminato con il tavolo tecnico tenutosi Mercoledì 28 u.s., ha permesso al Dipartimento Ambiente Territorio ed Energia di valutare accuratamente l’istanza presentata e di esprimersi favorevolmente verso la richiesta presentata.

Il nostro primo ringraziamento va al Governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi e all’Assessore Regionale Cosimo Latronico, perché hanno perorato la richiesta proveniente da quest’Associazione ed hanno sempre manifestato vicinanza ed espresso pareri concilianti nei confronti del nostro operato.

Un sentito ringraziamento lo porgiamo anche al Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ai Consiglieri regionali, al Dirigente del dipartimento preposto, ai responsabili, ai tecnici e tutti coloro che costantemente, in queste settimane, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno verso il nostro sodalizio e che si sono prodigati con fattiva collaborazione e assoluta riservatezza affinché si potesse raggiungere il risultato sperato.

La Festa della Bruna, nei giorni del 2 e 9 luglio p.v., e la festa di Sant’Eustachio il prossimo 20 settembre, avranno quindi il loro iconico finale, nel prezioso scenario che affaccia sui Sassi, nel rispetto delle norme e delle leggi che interessano il Parco Regionale della Murgia Materana.

Un sincero augurio, infine, desideriamo porgerlo ai devoti materani e alla Città di Matera, perché tutti possano vivere in sicurezza, con gioia e letizia, il prossimo due luglio, nel rispetto reciproco, delle prescrizioni e della tradizione.

Evviva Maria, Evviva Matera!



LE PRESCRIZIONI DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE

D.P.R. 357/1997 – D.G.R. 473/2021 – Valutazione di incidenza ambientale – FASE APPROPRIATA -“Spettacoli pirotecnici per i festeggiamenti tradizionali materani in onore di Maria S.S. della Bruna e di Sant’Eustacchio (luglio 2023 – settembre 2023). Visualizza DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia D.P.R. 357/1997 e s.m.i. D.G.R. 473/2021

1. di esprimere parere favorevole sulla Valutazione d’Incidenza – Livello II Valutazione appropriata – ai

sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) per gli “Spettacoli pirotecnici legati ai festeggiamenti in onore della

Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio a ridosso della località Murgia Timone (foglio 74 part.n.143) nel

Comune di Matera nelle date del 2 e 9 luglio e 20 settembre 2023”, proposto dall’Associazione Maria

Santissima della Bruna e che prevede interventi ricadenti nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” –

Codice Sito IT9220135, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. bagnare più volte adeguatamente l’intera zona, per un raggio di minimo 150 metri dalla linea di fuoco, e

comunque, fino alla delimitazione dell’habitat; le bagnature devono essere eseguite una al tramonto e altre

due nella giornata al mattino e nel primo pomeriggio, a carico del proponente;

b. monitorare costantemente la velocità e la forza del vento sia nella giornata dedicata all’evento che nei 3

giorni immediatamente precedenti agli spettacoli con un anemometro in sito, prescrivendo che lo

spettacolo sia realizzato esclusivamente a condizioni di velocità del vento inferiori a 10 Km/h e con

direzione Sud Ovest – Nord Est;

c. assicurare la presenza di una squadra dei V.V.F. dotata di un’autobotte da 8.000 litri e una campagnola

da 1.000 litri al fine di intervenire tempestivamente in caso di incendio e, altresì, la presenza di un adeguato

numero di volontari in ausilio alla squadra antincendio;

d. bonificare, al termine dell’evento, tutta l’area dai residui dell’attività pirotecnica;

e. attenersi per tutto quanto non indicato nei precedenti punti alle ulteriori modalità e condizioni di

esecuzione indicate nel verbale della Conferenza di Servizi e nella Relazione di Incidenza;

2 di trasmettere copia della presente Determinazione al proponente, all’Ufficio Compatibilità Ambientale,

all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art.

15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Gruppo Carabinieri Forestale di Matera.

3. di pubblicare il presente provvedimento per oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito

istituzionale – sezione trasparenza.