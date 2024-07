Funerali in forma solenne lunedì 22 luglio in San Pio X per i due vigili eroi

Matera , città natale di Giuseppe Martino e Nicola Lasalata, morti il 17 luglio scorso nel corso di un incendio verificatosi in agro di Nova Siri per soccorrere una famiglia in difficoltà, ma anche Policoro dove lavoravano e Nova Siri dove hanno dato l’ultima prova di essere vigili del fuoco senza risparmiarsi, daranno loro l’estremo saluto nel corso dei funerali solenni che saranno celebrati nella Città dei Sassi lunedì 22 luglio, alle 18.00, sul sagrato della chiesa di San Pio X al rione Spine Bianche. E sarà l’arcivescovo mons Giuseppe Antonio Caiazzo a celebrare le esequie. Per per quel giorno sarà lutto cittadino a Matera, Policoro e Nova Siri, come hanno annunciato rispettivamente i sindaci Domenico Bennardi, Enrico Bianco e Antonello Mele. Parenti, amici, colleghi saranno in chiesa e sul sagrato per l’ultimo saluto. Ma non è escluso, voci tutte da confermare, che possano intervenire le più alte cariche dello Stato- dopo la visita https://giornalemio.it/cronaca/vigili-morti-tra-le-fiamme-il-ministro-piantedosi-vogliamo-dare-un-senso-a-questa-tragedia/e l’incontro con istituzioni, sindacati e le famiglie del ministro degli Interni Matteo Piantedosi- a cominciare dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che più volte è intervenuto sulla inarrestabile scia di sangue dei morti sul lavoro, e dal presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, oltre ai più altri gradi di rappresentanza del Corpo dei vigili del fuoco.



La gente, amici, colleghi, potranno rendere omaggio a Giuseppe e a Nicola nella camera ardente che sarà allestita, presso la Caserma dei vigili del Fuoco, in via Timmari a Matera, di domenica 21 luglio dalle 10.00 alle 21.00 e il 22 luglio dalle 9.00 alle 13.00. Nella giornata di venerdì 19 le salme avevano sostato per alcuni minuti , a bordo di un carro funebre, all’interno della caserma di Policoro dove prestavano servizio, prima di essere trasferite a Bari per le autopsie.



E oggi, presso il Policlinico di Bari sono stati eseguiti gli esami autoptici sui corpi dei due coraggiosi vigili del Fuoco. Proseguono,intanto, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera per accertare cause ed eventualità responsabilità in un incendio di probabile natura dolosa che ha distrutto oltre 100 ettari di vegetazione. Ma questo è un altro capitolo di una vicenda, che ha bisogno del tempo per aver risposte.

Per i funerali di lunedì 22 luglio il Comune ha emesso delle ordinanze per la regolamentazione del traffico

