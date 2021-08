Accidentale o doloso? E’ la domanda che si rincorre dall’ora di pranzo di mercoledì 4 agosto al borgo La Martella e a Matera dove bruciano i rifiuti presso la discarica. Fiamme circoscritte dalle squadre dei vigili del Fuoco (cinque da Matera e due da Potenza) che si sono date da fare, in attesa dell’arrivo di un mezzo aereo per intervenire nella parte centrale dell’impianto, dove le fiamme hanno alimentato lo sprigionarsi di un acre fumo nero.



Il sindaco Domenico Bennardi in un post, che gira tra gli altri, insieme a foto e filmati di cittadini, ha raccomandato ai residenti del borgo e di Matera nord di tener chiuse le finestre. Gas e particelle nocive sono nell’aria e occorre evitare intossicazioni. E’ importante domare le fiamme. Poi l’analisi del perchè ? e per come? i rifiuti della discarica siano andati a fuoco. L’impianto, tra l’altro, è oggetto di sistemazione con un progetto di Invitalia, come pubblicato il 29 luglio scorso sul sito www.invitalia.it .

Se ne riparlerà a fiamme spente e a bonifica del sito. Intervento che andrà per le lunghe vista l’infiammabilità dei rifiuti e di un vento che si muove come gli pare. Strade intorno alla discarica interdette, prossime all’area industriale, e pattuglie delle forze dell’Ordine che monitorano la situazione.